大愛媽媽入校園 北鎮國小新芽綻放

為了推動品格教育，慈濟大愛媽媽進駐高雄鎮北國小已經10多年，大愛媽媽教導的靜思語不但讓學童受益，自己也在教導中潛移默化，有人因此走出喪親悲痛，有人因此減緩了憂鬱症，靜思好話翻轉的他們的人生。

運用晨光時間，陪學童運動或是進行靜思語教學，慈濟大愛媽媽進駐高雄鎮北國小已經10多年鎮北國小學生｜周竫縈：「他們很辛苦幫我們上課，我們才可以學會各種東西。」

鎮北國小學生 江承宥：「我們說好話才能人見人愛。」

鎮北國小輔導主任 吳俐臻：「很開心也很歡喜，大愛媽媽願意來陪伴小朋友，在環保上面 或是品格教育上面，都有非常多的進步。」

廣告 廣告

社區志工 施惠仙：「就是把上人所說的一些好話，跟我們小朋友分享，讓小朋友品格教育能夠提升。」

62歲施惠仙當初是陪伴孫子參與大愛媽媽，結果上人靜思語讓她走出憂鬱症陰霾

社區志工 施惠仙：「很感謝上人創造這個慈濟世界，像我們走到一半 迷路了，有一個港口可以讓我們停靠，讓我們的心能夠沉澱下來。」

開服飾店67歲呂季陵，投入慈濟20多年，歷經親人離世讓他決心成為教育種子

社區志工 呂季陵：「那時候剛好碰到姪子的癌末 往生，我陪伴那種心裡很難過，大愛媽媽因為它的時間都在早上，我就是這樣因緣 我就進來。」

大愛媽媽的身影在校園穿梭，把愛的散播扎根，不僅影響學童，自身也從句句靜思語轉變人生。

更多 大愛新聞 報導：

冬令進補要忌口 高油高鹽適得其反

專業指導重訓增肌 長者防跌存骨本

