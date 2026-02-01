大愛媽媽守護童心 雲林聯合藝文展

雲林縣政府為古坑地區，四所偏鄉國小，舉辨聯合藝文展，讓大家看見孩子們的才華。學生展出的畫作讓人感受到溫暖與幸福，大愛媽媽嘗到些學校分享靜思語，或許是潛移默化的影響，活動開場，大愛媽媽也跟帶著孩子們一起演出表演地球的孩子，非常熱鬧。

聯合藝文展的開場，大愛媽媽們帶著孩子動起來，氣氛活潑又熱鬧。

為了讓偏鄉地區的孩子學習成果，也能夠被看見，雲林縣政府特地結合，興昌，桂林，永光和新光四所位在古坑的小學，舉辦聯合藝文展。

新光國小主任 李佳智：「有用圓的聯想，有畫貓頭鷹家族，甚至還有畫腳踏車，騎腳踏車，還有風景畫。」

慈濟的大愛媽媽長期進到校園，分享靜思語，品德教育也悄悄的藏進的畫作裡。

學生 陳展佑：「把我們三代同堂的點點滴滴，記錄下來，我用五顏六色，來描繪家人的笑容，讓他們的臉孔都充滿了生命力，我最喜歡做的事，就是把文旦一一放進箱子裡，每放一顆文旦，代表家人的心意多一倍。」

在孩子眼中，一家人在一起，就是珍貴的幸福。大愛媽媽們也到藝文展現場分享靜思人文茶道，傳遞善念。

慈濟志工 林菲瑜：「主要是來協助茶食的部分，就是以一杯茶，來溫暖每一個與會的嘉賓，跟他們結一分好緣。」

大愛媽媽們入校園，希望帶給孩子愛與希望，這些點點滴滴都會是孩子們內心豐盛的養分。

