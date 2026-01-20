大愛幼兒園畢旅 靜思精舍尋根

台北、高雄、花蓮三地的大愛幼兒園，日前(1/16)一起展開畢業旅行，其中最特別的一站，就是回到靜思精舍尋根。孩子們在老師和家長陪伴下，走進慈濟的起點，除了聽故事，也走入藥草園和協力廠，親自體驗手作，為成長留下難忘的一課。

「這棵樹，大家猜猜它幾年了，幾年了，小朋友猜得到嗎。」

鑽入樹洞，和這棵與自己年齡相差數十倍的大樹，說說話。

「大樹謝謝，謝謝你幫我們長出屋子。」

台北大愛幼兒園園長 賴佳薇：「小朋友也喜歡，也會鼓勵大樹說，要快樂地長大，快快長大，然後除了200歲之外，還可以長得更多年，300歲、400歲，然後跟我們一樣可以長高又長壯。」

台北、高雄、花蓮三地的大愛幼兒園舉辦畢業旅行，將近兩百名師生家長，回到靜思精舍尋根。

「學低頭，來，學低頭，低頭，對對對。」

來到藥草園，輕輕摘下花朵，這些都是要做成淨皂的天然原料。或是親子合作，賣力剝開無患子的殼。孩子第一次知道，一顆小小的淨皂，原來要花這麼多力氣。

高雄大愛幼兒園家長 黃奕呈：「可能大家會認為說，那是用錢可以輕易去買來的東西，可是卻不知道，它的過程、來源，是一個來自那麼辛苦的過程，所以說我希望小孩子可以去了解，這個過程，必須去珍惜跟愛惜。」

高雄大愛幼兒園教師 陳佩億：「學習那是一種知識，我覺得要身心，自己生活經驗去體驗，才有辦法去體會，就是做中學，學中覺，孩子才會有辦法去，將他這樣子的一個經驗，納入他的舊經驗裡面。」

「這個是用什麼做的，幸運草。」

在精舍的一草一木裡，孩子把自力耕生，收進成長的回憶。

「慈濟。」

