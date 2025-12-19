大愛幼兒園耶誕慶典 親子互動盈溫馨

耶誕節的腳步接近，慈濟在美國加州，核桃與蒙洛維亞的大愛幼兒園，慶祝活動結合表演、親子互動與環保創作，讓孩子在節慶中學會分享與關懷。

一曲悠揚的小提琴聲，拉開耶誕慶典的序幕。慈濟大愛幼兒園，孩子們賣力演唱，家長們拿起手機猛拍，每一個動作都捨不得錯過。

慈濟大愛幼兒園學生 Joyce ：「我很開心，大家耶誕快樂。」

學校帶大家使用回收材料進行藝術創作，孩子們依自己的想法用心設計，從美學到永續，一點也不馬虎。

廣告 廣告

慈濟大愛幼兒園老師 Virginia ：「你們將能夠使用回收材料，進行藝術創作，他們將按照自己的意願，創作小松樹，為我們的耶誕節專案創作繪畫作品。」

家長：「很開心，可以增加親子關係，看到她把那麼漂亮的東西，放在一起，覺得好厲害。」

熱鬧的耶誕活動，從音樂到環保創作、從感恩到分享，孩子們在歡笑中學會關懷，大人們也在節慶中找回純真。

更多 大愛新聞 報導：

VR科技帶進高牆 降低再犯罪機率

暖化加劇極端 大氣河流頻致災

