"大愛成林" 點滴溫馨守護大林慈院

上人行腳大林慈濟醫院，下午主持歲末祝福，大林慈院6百多名醫護人員，齊聚一堂、善念共振。回首2000年8月13日，大林慈院啟業，院內同仁、把上人和大林慈院的建院因緣，以及啟業25年來、醫護人員守護生命的故事，編成一本叫做「大愛成林」專書，裡面有477頁的照片和文字，首波印製了3200本。而這次的歲末祝福法具，就是這本專書的放大版。醫護人員向上人至誠發願：落實人本醫療和慈濟精神，持續守護雲嘉南地區鄉親的健康。

大林慈濟醫院的歲末祝福法具，是把建院25年的「大愛成林」這本記錄專書、放大4.5倍。

大林慈濟醫院公傳室主任 李宜恭：「 把它打開來，事實上我們裡面的目錄，是很重要 就是依照法華經，跟無量義經的一個編排方式，把它編排出來，我們先從上人開始發一個願，一個慈悲的願 想要在大林，蓋一個田中央的大醫院，還有社區我們志工的愛，然後讓這個醫院，能夠建立起來。」

這本專書、不只回顧過去，也是準醫學中心、溫暖前行的起點。

大林慈濟醫院公傳室主任 李宜恭：「 用生命走入生命，這樣子一個感人的故事，然後融在醫療裡面，讓這個醫院 能夠更向前一步，邁向大家所期待的一個醫學中心，而且是不一樣的醫學中心，有一個有人文 有溫度的醫學中心。」

「 大船師運載群生，渡生死河置涅槃岸，人本醫療 大愛成林。」

大林慈院600多名醫護人員、參加歲末祝福，誠心發願。

大林慈濟醫院院長 賴寧生：「 您的期許 我們都重重地聽進去，在今年(2025年)得到準醫學中心，真正實現了，在偏遠中的一個大醫院。」

證嚴上人開示：「 我們同心共一致，守護了生命 守護了愛，大愛精神 期待永恆 永恆，都在你我 還有大家一起，沒辦法再其他多說一些話，真的是真誠的 我好感動。」

人本醫療和慈濟精神、具體實踐，上人期勉醫護人員、秉持初衷，弘願力行。

