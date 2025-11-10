大愛新戲開拍 大愛街二巷感動再延續

大愛劇"大愛街二巷"，在慈濟關渡靜思堂正式開鏡。這次的故事以"大愛一條街"為題為題延伸發想，除了場景全面升級外，也將以更生活化的方式，描繪鄰里之間的真情互助與溫暖人心的故事。

「請揭燈光紅布。」

揭開紅布，大愛劇"大愛街二巷"，正式揭開序幕。

「歡迎來到我的這個中藥行。」

實際走進攝影棚內，裡頭的佈景相當真實，從店家的裝潢細節到樓梯上的植被也不放過，一剎那讓人回到懷舊社區場景。

演員 嚴正嵐：「這個景我覺得非常地可愛，就是這對我來講是一個，新的表演的形式跟表演的節奏。」

演員 侯彥西：「我接觸過的攝影棚其實也不多，但是相較之下，這個攝影棚真的是太厲害了，我覺得光是這樣看，你就完全不需要覺得說，你完全不會覺得它就是，有一種，其他攝影棚，看起來會有點假假的，或者是不自然(的感覺)。」

導演 葉天倫：「我們這次把一個巷弄還原起來，就是大愛街二巷，這個巷弄裡面，不只還原巷弄，還還原了你可以看到很細節的， 電線桿，甚至是電錶，然後裡面的一些商店包括中藥行，雖然是在棚內搭景，但是也看起來像是一個實景棚一樣。」

回到故事本身，以"大愛一條街"為題發想，"大愛街二巷"延續那份平凡生活中的真情與善意，延續多年前的溫暖精神，從一條街擴展到二巷的鄰里，雖然劇本、拍攝全面升級，卻始終不忘透過各個發生在社區中的小故事，傳遞人情溫度。

慈濟傳播人文志業合心精進長 姚仁祿：「我想用這樣子的一個社區， 東一點故事，西一點故事，能夠更傳神，讓大家知道是說，真正的人生活的社區，是每一個地方都可能有故事，那個故事也可以改變社會。」

"大愛街二巷"每一戶人家、每一段故事，都串起社區間的善與愛，也讓觀眾在平凡的日常中，看見最動人的風景。

