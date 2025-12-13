大愛永續 守護新北 紀羅水密捐贈永利分隊高頂救護車

新北善心人士紀羅水密女士慷慨捐贈一部全新高頂救護車予消防局永利分隊。(讀者提供)

記者黃秋儒／新北報導

新北善心人士紀羅水密女士，秉持著「取之於社會，用之於社會」的無私精神，慷慨捐贈一部全新高頂救護車予消防局永利分隊，捐贈典禮於今（13）日10時假永利消防分隊舉行，由新北市消防局代表受贈，儀式過程溫馨隆重。

紀羅水密女士表示，希望藉由這部性能精良的高頂救護車，在民眾生命危急時刻能夠提供即時且有效的幫助，為中永和區居民福祉盡一份心力，以實際行動支持永利分隊執行搶救患者的神聖任務。

新北市消防局指出，這份愛心不僅是對生命的關懷、對鄉里的熱愛，更是對第一線消防救護人員最強力的支持與肯定。永利分隊即日起啟用該救護車執行勤務，將有效提升中永和地區載運傷患就醫過程的品質與安全性。

廣告 廣告

消防局提到，期待透過紀羅女士的善行達到「拋磚引玉」的效果，宣揚回饋社會及急公好義的大愛精神，共同增進新北市市民的福祉，讓每一份愛心發揮最大效益，讓社會大眾更加重視到院前緊急救護服務品質。

消防局長陳崇岳表示，近年來，新北市的救災、救護案件，每年持續成長，新北市雙和地區轄內人口數近61萬人，每月救護量平均為2,000多件，永利分隊每月救護次數約580車次，因分隊駐地位於重要位置，轄區除永和地區外，鄰近中和區與新店區，設備良好的車輛裝備，可以提升救護出勤的安全性；精良的救護器材更可以使救護同仁在第一時間給予適當準確的評估與處置。時間就是生命，速度就是希望，一輛性能精良、設備齊全的救護車，對於提升到院前緊急救護的品質和成功救活率至關重要。