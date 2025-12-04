大愛為梁濟弱扶傾 打造舒適安穩居

嘉義縣義竹鄉，蘇姓案主60歲，一家七口，是慈濟的照顧戶，案主身體多病，夫妻倆家庭手工維生，孩子都還在就學。住了幾十年的三合院老房子，房子橫梁是木造的，白蟻嚴重侵蝕，梁柱都成空心，隨時會有倒塌的危機。慈濟營建處修繕團隊結合當地志工，接力把屋瓦拆下，更換新的屋瓦和梁柱，讓一家人能安心生活。

這間屋齡至少五六十年的木造平房，是慈濟照顧戶蘇先生，一家七口的棲身之所，這些年白蟻嚴重侵蝕橫梁結構，住在裡面，很不安全。案主的太太 李女士：「螞蟻蛀掉了 不能住了，後來我還叫我女兒上網去看，怎麼修復 感謝你們。」

案主身體不好，無法工作，太太做手工維持生計，孩子也都在念書，一家人實在無能為力。志工訪視多次後，請修繕團隊來評估。慈濟營建處高專 陳文亮：「造成整個橫梁都已經塌陷了，隨時會坍塌下來，目前的安全狀況是岌岌可危，屋頂結構都會換掉。」

第一階段，先把屋頂瓦片拆除，當天來了四十多位志工協助，用接力的方式。接下來就是拆除被白蟻侵蝕的橫梁。 因為拆除後，累積許多雜物，案主太太和志工一起合力，把雜物清除。環保志工也開來回收車，把雜物清運掉。貨車也把新的瓦片和木造橫梁材料都運來了，營建處開始修繕，預計12月中旬完工，讓一家人能有堅固的安心之所。

