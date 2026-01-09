大愛牙科醫療車 守護加州弱勢街友

大愛牙科醫療車，首度駛入南加州「蒙洛維亞」市的「山麓廚房」，為六十多位街友與低收入民眾提供免費牙科診療。這項合作歷經數月的籌備，未來也將拓展至眼科與配鏡服務，讓醫療更貼近社區。

大愛牙科醫療車開進山麓廚房前，這裡是許多街友與低收入家庭每周六準時報到的地方。這天，他們迎來了人生中難得的機會，免費的牙科診療服務。

大愛牙科醫療車專員 游柏熙：「我認為最根本的好處是，他們可以無限制獲得醫療保健服務，所以這就是為什麼，我們未來會推出牙科流動診療車，和視力流動診療車，為他們提供這些服務，而不是讓他們自己預約，因為他們去那些醫療中心，或診所就診有困難。」

這是慈濟美國醫療基金會與山麓廚房首次合作，為六十多位街友、低收入弱勢，提供牙科檢查與洗牙。對許多人來說，是重展笑顏的希望。

街友 雷.塔特羅：「我太激動了 我很樂觀的，因為我知道手術費用很高，我自己根本負擔不起， 牙齒不好，真的會嚴重影響一個人的生活，而且 人們常常誤解我的情況，我在經濟上也承受巨大打擊，所以如果能有機會再次微笑，那簡直難以置信。」

山麓廚房，十一年來，在一間教堂的地下室，提供熱食、衣物與生活物資服務。這次義診注入新的溫暖。

街友 阿爾弗雷德：「這裡的人很好， 到這也是省錢的方法，或者如果你還沒有保險之類的，你可以在這完成所有工作(需求)。」

山麓廚房志工 雷.塞巴斯蒂安：「這是我們的主要食品儲藏室，我們幾乎把每周六，為無家可歸者提供的所有食物，都儲存在這裡，也是我們所有食物供應，和捐贈物品的存放地，我們衷心感謝 所有為此付出努力的人。」

山麓廚房組織共同創辦人 卡羅爾戴利：「如果你開車在城裡逛逛，你會發現(弱勢族群)，很難找到價格合適的房子，結果就是 人們只能待在車裡，然後可能因為交不起車輛登記費，或其他什麼原因 失去車輛，最後流落街頭，我們看到 人們處境非常不穩定，我想說 至少有一半來的人是街友，我們非常興奮，因為慈濟將把他們的移動牙科診所，開到我們這裡。」

慈濟與社區攜手，讓照顧更貼近需求，踏實地接住每一個需要幫助的人。

