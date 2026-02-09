大愛萌娃 化身環保小尖兵出擊

慈濟台中大愛幼兒園孩子，日前到新田環保站參訪，也初次體驗做環保，學習用雙手守護大地，陪同的家長也一起投入，都說回家後要把環保落實在生活中。

從學校前往新田環保站參訪，大愛幼兒園孩子一起走路不搭車，減少碳足跡。

「這邊就是鐵罐，鐵罐類的。」

志工早早準備好，迎接這群孩子到來，仔細講解環保。

「我們的塑膠袋是可以回收的喔。」

硬塑膠、軟塑膠，還有瓶瓶罐罐和紙箱，什麼可以回收、那些不行，志工用心分享。

「這裡寶特瓶還有，趕快撿，這個對對對，這個是這裡的。」

台中大愛幼兒園孩子 潘冠倫：「學到硬塑膠跟紙類跟罐子，要把環保分類好。」

孩子和家長實際動手分類，印象更深刻。

台中大愛幼兒園孩子 古若妍：「把垃圾分類後就變成資源。」

家長 王榆媃：「在家裡也會落實。」

大愛幼兒園老師 張寧：「主題課程希望走環保的部分，因為二月就是新的學期，所以可以讓小孩先來知道，什麼叫做環保。」

慈濟志工 紀羿秀：「讓他們真正的去理解到說，垃圾跟資源，我們要怎麼樣去區隔，其實分類好的就是資源，沒有分類的就是垃圾。」

從小學會珍惜地球資源，用小小的雙手，守護大地。

