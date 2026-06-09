「大愛街2巷」信心是夏靖庭最好護身符 邵奕玫自曝封閉童年

大愛劇《大愛街2巷》夏靖庭飾演阿公、邵奕玫飾演孫女，兩人在劇中是一家人

大愛劇《大愛街2巷》熱播中，9日播出第19集主題「信不信由你」，深入探討都會生活中的「迷信與智信」。劇中飾演祖孫的夏靖庭與邵奕玫出席媒體茶敘，兩人不僅分享在劇中如何破除迷信，更感性暢談現實人生中對於信念與恐懼的真實經歷。

在劇中，夏靖庭飾演的老派阿公「曾武雄」，對於鄰里的迷信風潮常以幽默應對。談到現實中對「迷信」的看法，夏靖庭有著深刻的見解。他認為迷信往往源於內心的不安，夏靖庭直言，隨著年紀增長，其實很多的事情終歸是歸咎到自己的身上，自己有信心，就不會去被怪力亂神或者無法掌握的事情所左右「在經歷過像我到了這個歲數之後，我就會發現人越來越有智慧，他迷信的程度會越來越少」。他也分享自己的生死觀，認為與其求神，不如活好當下「人該努力的跟老天爺其實沒什麼關係，然後你永遠不會知道說太陽是明天會先出來，還是說我的明天會先到來，都不一定。我覺得每個人就活好自己的今天」。

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大愛劇《大愛街2巷》夏靖庭在劇中飾演「曾武雄阿公」。

飾演孫女怡婷的邵奕玫，戲外的她擁有一張稚嫩童顏，24歲的她個子小，穿上高中服，開著休旅車去試鏡，還被警檢臨檢，高中時也被公車司機當成國中生。然而，這分開朗背後曾有一段孤獨的成長史。邵奕玫劇中的媽媽是越南人，她在茶敘中坦言自己的媽媽也是越南人，父母離婚後，跟著爸爸生活，童年大多是一個人度過「我小時候就變得很不接觸人，我就覺得很封閉，是奶奶出現之後，才開始有點就敞開我的心胸」。這段經歷讓她在拍《大愛街2巷》時，看見劇中三代同堂的母愛與祖孫情格外有共鳴「彷彿在彌補童年沒有跟阿公及媽媽相處的缺憾」。

此外，邵奕玫也分享自己心態的轉變。過去她曾是跟劇中角色一樣要求完美，得到「銀牌」也會難過的人，在接拍一部電影的角色後，現在則學會放下執著「有時候太追求完美，好像也會把自己逼得很難受，後來覺得反正我不完美跟完美都會有人覺得我怎麼樣，那我不如過得開心一點，然後問心無愧」。

大愛劇《大愛街2巷》邵奕玫出席第三波茶敘，在劇中飾演「曾怡萱」

《大愛街2巷》不僅呈現鄰里間的荒謬迷信，更透過角色間的摩擦與和解，教導觀眾如何經營關係。夏靖庭在劇中是「恐龍阿公」會直接衝到學校罵老師，他也反思了自己戲外身為父親的教育觀，從最初對老師要求家長配合小孩一起完成作業感到疑惑，到後來發現「老師是在讓小孩子的學習養成一個習慣，然後家長在家庭裡面只是配合，應該是要跟老師有相輔相成的做搭配」。

《大愛街2巷》每晚八點在大愛頻道與大愛劇場YouTube頻道持續熱播，邀您一起看見愛的力量。

撰文、攝影／大愛電視