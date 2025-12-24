大愛跨越高牆 八德外役監歲末祝福

桃源八德外役監獄，結合慈濟志工，推動藝文交流，包含音樂中的陶笛學習、讀書會、靜思語分享，這次也特別趁著歲末祝福，帶來精采的太鼓、舞獅活動，注入溫暖與活力，也讓收容人展現陶笛成果與閱讀的收穫，場面溫馨動人。

陶笛樂音，是來自桃園八德外役監收容人所演奏，勇敢站上台前與大家分享，音樂學習的成果。

收容人：「可以站在這麼多同學的面前來演出，我覺得非常非常地高興，也給自己有一種成就感的感覺，。」

「就是希望給大家放鬆一下，給他們正能量。」

廣告 廣告

慈濟志工，藉著歲末祝福，帶來太鼓、舞獅活動，注入熱情與活力，讓冷冰冰的監獄，多了溫暖。

收容人：「老婆、小孩跟媽媽，那這幾年沒有辦法，好好地讓他們(生活)照顧他們，對於自己心裡面有很大的衝擊，那只希望說能夠早日出去，努力在工作，盡力的來彌補他們 。」

「把自己的學習與收穫，寫得非常真誠，也非常地觸動人心。」

投入每周的音樂學習、讀書會、靜思語分享，深入收容人內心，讓彼此在互動之中，有所體悟。

收容人：「人家不喜歡你的時候，你用謙讓，而不是說，你嫌我，你也才不好，就是類似這樣子，針鋒相對，你嫌我，我也嫌你，這是一種惡性循環，我們用謙，去對待他，那也許下次他不會再嫌我，甚至於下次他就用一樣用謙，來對待我們。」

法務部矯正署八德外役監獄典獄長 黃鴻禧：「我們八德外役監，第一次辦歲末祝福的活動，我想同學在這個活動當中，他們可以看到有這麼多人，為了社會的祥和，付出這麼多的心力，也可以從慈濟師兄師姊的付出裡面，看到自己將來可以，回饋給社會的地方。」

點亮心燈，期待每一位收容人，都能找回內心的光明面，同時照亮他人。

更多 大愛新聞 報導：

早安慈濟情│外役監獄歲末祝福 以愛教化回歸正途

金門監獄歲末祝福 以愛滋養向善勇氣

