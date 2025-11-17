大慶大城機車充電站勘定半年無動靜 謝國樑允盡速辦理

市議員宋瑋莉今年五月會勘大慶大城社區機車充電站，抱怨市府半年過去，毫無進展。（記者李瓊慧攝）

基隆市電動機車即將突破二萬輛，惟中山區人口最多的大慶大城社區，至今未設置充電站。市議員宋瑋莉昨（十七）日在議會罕見動怒，指今年五月接受民眾陳情，邀集電動車廠商及市政府交通處、環保局等單位會勘，原本已鎖定社區兩處設置，沒想到半年過去無消無息，認為失信於選民，市長謝國樑當場道歉，表示願陪同宋前議長親往會勘，儘早設置充電站。

大慶大城社區為中山區居住人口數最多的大型社區，因應電動機車激增，社區週邊未設置充電站。市議員宋瑋莉昨日在議會不滿指出，基隆電動機車密度已達全國第一，但中山區電動機車充電站點不足，尤其是居民最多的大慶大城社區，民眾常得跑市區充電，十分不便。

議員宋瑋莉指出，今年五月特別邀集環保局及光陽、Gogoro的廠商、市府交通處等各單位至大慶大城會勘，尋找交通順暢及利於該里民及大竿林的居民而設置的機車充電站，經過勘查終於選擇兩處合適的設置站，包括中和路一六八巷七弄四十號對面空地，以及十弄三十七號大慶活動中心外圍處。

宋瑋莉在議會不滿地表示，今年五月的會勘，半年過去到現在沒消沒息，引起大慶大城社區居民的質疑，要求市長給一個交代。謝國樑市長則當場道歉，表示願意陪同宋前議長親往會勘，儘早設置機車充電站，便利大慶大城社區居民使用。