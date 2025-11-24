大成國中新任家長會長陳松鉉號召百人顧問團助力教育

大成國中家長會新任會長陳松炫（左二) 交接印信，正式為校務發展努力。(圖／記者林怡孜攝)

記者林怡孜／台南報導

台南市立大成國民中學家長會日前順利完成改選，新任家長會長由長年投身公益的陳松鉉接任。他以「以愛心幫助學校、以行動支持教育」為核心理念，上任後旋即展現高度凝聚力，邀集百位企業家、專業人士、教育志工與地方賢達共同組成家長會顧問團，打造少見的大規模支持陣容，展現家校合作的新氣象。

大成國中家長會新任會長陳松鉉(右)獲頒當選證書(圖／記者林怡孜攝)

陳松鉉長期活躍於社區公益，從偏鄉物資捐助、街頭愛心餐盒發送，到地方志工活動，都能看到他親力親為的身影。他在致詞時提到，今天會站在這裡接任會長，其實只有一個簡單的念頭，希望用愛心來幫助學校，用行動來支持教育。他也向現場支持者深深鞠躬致謝，強調未來將帶領團隊「做就對了」，以實際行動回饋孩子與社區。

大成國中是台南市第一所市立初級中學，學校陸續獲得教育部「品德教育特色績優學校」、「友善校園卓越優質學校」及「教學卓越銀質獎」等肯定，展現深厚的教育能量。

大成國中校長陳毓珺表示，教育從來不是學校單打獨鬥的事，而是需要社區、家長及專業力量共同投入。家長會像是一道後盾，讓學校在推動課程、照顧學生的路上更加穩健，也讓教育變得更有溫度。

陳松鉉強調，未來家長會將以支持師生、強化教育活動、提升友善學習環境為主要方向，並持續以行動傳遞「愛與責任」的精神。希望大家都能一起努力，讓孩子在大成國中能感受到被看見、被支持、被守護。這是大家共同的願望，也是他願意承擔的使命。