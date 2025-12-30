大戰15分鐘還沒完！她苦惱喊「太持久了」掀兩派議論

男女「激戰」時間通常被認為越長越久越好，但有名女網友就為了男友「太持久了」苦惱。（示意圖／Pexels )





男女「激戰」時間通常被認為越長越久越好，但有名女網友因為男友15分鐘內無法結束，直喊「太持久了」超苦惱，PO文掀起兩派網友議論。

女網友在《Dcard》發文求解，她跟男友都是彼此的第一次，雖然過程很愉悅，但她不會有主動找男友發生關係的慾望，且超過15分鐘她就累了不想繼續，要男友「自行解決」。

女網友也說，兩人試過多種方式，都沒辦法讓男友在發生關係時快點射出來，就算使用一些超薄的保險套都無果。和男友討論過性事問題，儘管會用手跟嘴巴幫他「解決」，但男友還是希望以性行為的方式較為親密。

廣告 廣告

貼文引起網友熱烈討論，有人覺得時間確實太長，「他可能是有『延遲射精症』，需要強烈刺激」、「我覺得可以搭配玩具，自己會更舒服，男生也更容易出來」；也有人認為15分鐘是正常的時間，「我也差不多20-30分左右的時間，但15分鐘就累，你需要的是運動」、「久很好阿，我男友很快，套套還要買那種厚厚情趣款的，才能撐久些」，也有人從另外的角度分析「你是不是沒有很愛他」、「女生的G點其實是大腦，妳不夠愛他，很難高潮」。

更多東森新聞報導

快時尚「諧音梗」掀話題！ 韓文湊出台語「虛累累」

可以掃進捷運站了！北捷QR乘車碼搭車 明年1/3上路

2026年極旺！3生肖好運不斷 有望迎大富大貴

