大戶享折扣 減碳初衷背道而馳

鋼鐵、水泥、煉油等17個行業納入適用2折的優惠費率，專家直言，給高碳排行業打折少收費「很不公平」。圖為示意圖。（本報資料照片）

據環境部公布的「事業單位排碳清冊」指出，去年台積電排碳1214萬噸，低於台塑化的2344萬噸與中鋼的1876萬噸，預估要繳的碳費卻高出數倍，專家直言，給高碳排行業打折少收費「很不公平」，要解決碳洩漏仍應啟動修法，符合公平貿易原則才能讓台版碳邊境調整機制上路。

觀察國內企業去年排碳量，台電達9143萬噸最高，但多數為售電所生的排碳，可以轉嫁予其他事業單位，之後依序為台塑化2344萬噸、中鋼1876萬噸、台積電1214萬噸。

據悉，台塑化爭取適用100元的優惠費率B及2折的高碳洩漏係數，若以2024年數字預估則其碳費約4.6億元；中鋼則盼適用50元的優惠費率A及2折的高碳洩露係數、預估碳費達1.8億元；台積電則提出100元優惠費率B、約要繳納12億餘元碳費。如果以一般費率300元估算，台塑化應繳70億餘元碳費、中鋼56億餘元、台積電36億餘元。

環境部將鋼鐵、水泥、煉油等17個行業納入適用2折的排放量調整係數，中研院經濟研究所兼任研究員蕭代基呼籲，環境部應具體公布行業別碳洩漏評估報告，並要公布是否納入的評估辦法及標準，否則讓碳排放密集度高的行業徵收更少碳費「很不公平」，想解決碳洩漏，仍應啟動修法，才能在符合公平貿易原則下讓台版的碳邊境調整機制上路。

綠色和平氣候與能源專案主任忻儀批評，大戶排碳量不減反增，竟還有機會爭取優惠費率，企業透過「自主減量計畫」折價券，邊排碳、邊減價，無疑和環境部開徵碳費減碳的初衷背道而馳。呼籲政府應嚴審並建立修正機制，凡年度總排碳量增加的企業，應取消優惠資格並回歸300元原價。