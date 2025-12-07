大手攜小手愛心送暖感恩活動 余區長陪手作餅乾祝福孩子平安長大

【記者 彭慧婉／桃園 報導】桃園市大園區公所於12月6日與私立睦祥家園攜手辦理「大手攜小手愛心送暖感恩活動」。活動中大孩子手作烘焙餅乾，大園區長余誌松與孩子分享新年新希望，區長表示願所有的孩子都能平安喜樂長大，臉上充滿開心笑容。孩子與現場的來賓也將新年願望卡片掛在聖誕樹上，有一位小筑(化名)孩子寫出，我希望我的家人與朋友身體健康，我的媽媽可以越來越好!小棋(化名)寫出，雖然一年只能參加1次「大手牽小手」活動，但我很期待這一天的到來!看到孩子這樣的留言，全體工作人員的心都暖了起來，但有個孩子卻許願希望明年可以回家，區長也瞬間紅了眼眶。

廣告 廣告

余區長表示，辦理「大手攜小手愛心送暖感恩活動」，是區公所配合市府各項福利政策，從被動給予提升為照顧者實際需求。我們規劃了願望清單，讓孩子在活動前列出自己想要的禮物，有些孩子要收納袋、草莓熊浴巾、頭皮淨化液、抗痘洗面乳、第五人格小卡、卡比巴拉布偶等，我們使命必達。當孩子拿到專屬禮物時，笑得合不攏嘴。余誌松區長表示，本次活動以「捐贈者視角」轉為「受贈者需要」，事先與院方溝通實際需求項目，在雙方多次討論與盤點後，達到將有限資源用在真正需要地方。

此次活動余區長特別準備麥當勞套餐供孩子享用外，另加碼贈送每一位小孩子「小北百貨」800元提貨券，將提貨券用紅包袋裝好，為每一個孩子親自寫下祝福，余區長也提到孩子可攜提貨券，前往添購日常所需日用品。區公所也媒合橫峰社區發展協會之烘焙坊，製作聖誕節餅乾，在手作餅乾世界裡每位孩子臉上幸福洋溢。活動邀請桃園市多元族群文化交流暨愛心協會進行「義剪」，特請髮型師林春鳳親手操刀，她手藝精湛，原本只有12位孩子報名後面追加好幾位，春鳳老師也鼓勵在場的孩子「取之於社會、用之於社會」，若孩子未來想要當美髮師，她可以免費教學。

本次活動感謝橫峰社區發展協會徐淑華理事長率全體志工大力協助及桃園市多元族群文化交流暨愛心協會賈敏理事長率全體工協助義剪，更感謝立法委員涂權吉服務處主任劉銘翔、游吾和議員、徐其萬議員、社會局社救科黃毅科長、橫峰里里長徐振坤、大園婦女會巫淑芬理事長到場關心，活動圓滿成功。（圖：大園區公所提供）