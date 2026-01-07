大手牽小手傳遞希望 花工之友返校獎助學子

一份來自學長姐的關懷，溫暖了花工學子的心。花蓮縣花工之友關懷青少年推展協會於一月七日返回母校花蓮高工舉辦獎學金頒獎典禮。（見圖）

協會理事長郭楊傳親率理監事團隊出席，並邀請榮譽指導委員台北八縣市主委范雲光，榮譽指導會委員花蓮會長王俊傑，榮譽知道委員花蓮前會長無毒世界協會分會長陳孟塏，三位貴賓一同鼓勵、頒發總金額近10萬元的獎學金，肯定49位在學業、品德及技藝上表現優異的學弟妹。這場活動不僅是物質上的支持，更象徵著校友們「飲水思源、薪火相傳」的深厚情誼 。

廣告 廣告

頒獎典禮由和平國小陳力校長擔任主持人，受獎層面廣泛，展現了花工學子多元發展的亮眼成果，獲獎領域涵蓋學業成績、品德服務、專業技藝競賽及多元才藝等面向。

花工之友會表示，選擇回到母校頒獎別具傳承意義，期盼透過實際行動為學弟妹種下希望的種子，讓這份來自社會的愛與溫暖，能夠在校園中持續發芽。為表慎重，協會團隊皆蒞臨頒獎典禮，有輔導理事長陳銀貴、常務監事吳詠好、常務理事張豐坤及林正祥；五位理事廖孝德、登金麟、邱鴻彬、溫錦州、陳俊成；監事劉正彬，與會計王秀玲。理事長在致詞時特別勉勵同學，要珍惜現有的資源勇敢追夢，並期許大家將來行有餘力時，也能回饋社會，讓「善的循環」無限擴散。

花工之友關懷青少年推展協會前身為花工基金會，多年來秉持著「取之於社會、用之於社會」的理念，長期深耕花蓮青少年教育。自2022年推動獎助學金計畫以來，協會的愛心足跡已遍及花蓮北、中、南區，三年來頒發全縣國中小暨花工學子491人次，百萬餘元獎學金，成為在地一股穩定而溫暖的教育支持力量。

協會表示，選擇回到花工母校頒獎，別具傳承意義，不僅象徵校友對母校的感恩回饋，也期盼透過實際行動，為學弟妹種下希望的種子。未來，協會仍將持續結合校友與社會資源，走進需要關懷的角落，陪伴更多花蓮孩子在成長路上穩健前行，讓愛與希望的光芒持續照亮花蓮學子的求學路。

頒獎典禮邀請家長受邀觀禮，一同見證孩子榮耀。許多學生深受感動，表示未來有能力後，會向學長一樣幫助他人、回饋社會。花工曾銘文校長感謝花工之友會，長期以來對母校的眷顧與對花蓮子弟的關懷。這份獎學金對學生而言，是一份對努力向學的實質肯定與精神鼓舞。校長期勉所有獲獎同學心懷感恩、持續精進專業，未來能以一技之長貢獻社會，不負學長姐的期望。