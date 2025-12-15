「大手牽小手」致用高中餐旅群適性職探嘉年華 創造學生多元展能





致用高中昨日辦理餐旅群適性職涯試探嘉年華活動，大手牽小手攜手中一區十六所國中共同辦理餐旅群嘉年華活動，結合致用高級中學餐旅群科專業師資群，指導中一區國三學生動手製作餐旅群科實作，展現國中、高職雙方攜手合作共創雙贏典範，以利國三學生了解餐旅群科學習方向，協助國三學生適性選擇與發展，將技職種子傳播出去。

餐旅群適性職涯試探嘉年華課程內容涵蓋十種餐旅群科實作課程，從紅豆餅、創意鬆餅、墨西哥養生蔬菜捲、營養三明治、健康智能蔬食製作教學，再至濾掛式咖啡製作、咖啡創意飲品及創意飲料調製教學，共有175位國中學生報名參加10個餐旅群職探嘉年華體驗課程，讓每位學生參加四梯次不同餐旅群科體驗課程，製作4種餐旅群課程實作成品，帶給餐旅群科適性職探學生們完整且豐富的餐飲製作饗宴。

致用高中校長鄒紹騰表示，期盼透過「大手牽小手」的均質化餐旅群適性職探教育合作計畫，讓16所國中與致用高中達成深度的連結，協助國三學生提早認識社區高中職餐旅群科教學特色及學習方向，讓學生了解餐旅群職涯發展的多元選項，未來升學階段也能報考致用高中，善用致用高中重視實作與創新素養的良好學習場域，培養自主探究與創新的精神，為自己規劃出最合適的學習路徑，促進學生適性探索與適性學習，引導學生就近入學。

致用高中近年來在技職探索、雙語教學、國際教育及校園安全等各項面向皆成果豐碩，114學年度全國高級中等學校學生家事類技藝競賽榮獲美髮組金手獎第三名、團體獎第三名、美髮組、美顏組各榮獲優勝、工業類技藝競賽配管職類榮獲優勝、資訊科同學參與2025高雄國際發明展榮獲金牌獎、柬埔寨僑生張文法參與商教學會英語能力測驗榮獲二級全國第一名，各項表現亮眼也為學生開啟了多元的學習樣貌。

校長鄒紹騰表示:致用高中致力於營造友善多元的學習環境，透過課程與活動並重的策略，促進學生在學業、品德與人際互動上的均衡發展，獲得家長們與台中市各國中廣泛的肯定，秉持「致愛同行、用心守護」的教育理念，致力於打造一個安全、溫暖且充滿關懷的學習環境。

