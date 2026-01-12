「大手牽小手、一起向愛走」公益健行活動

(記者廖建智嘉義報導)

為協助聖心教養院汰換老舊冷暖氣設備，天主教嘉義教區幼教發展中心結合各合作園所，以「天主的愛」為核心，推動生命教育課程與「愛心撲滿募集活動」。幼兒們將父母給予的零用錢存入撲滿，以實際行動學習分享與付出。(10)日於嘉義公園舉辦「大手牽小手、一起向愛走」親子公益健行活動，在黃敏惠市長、天主教嘉義教區大家長浦英雄主教、教廷駐台代表馬德範蒙席 (Stefano Mazzotti)代辦及貴賓的見證下，由園長與幼兒代表捐贈予聖心教養院。本次活動共發出1,500多個愛心撲滿，募集善款新臺幣40萬元，黃敏惠市長也代表全體市民捐贈5萬元予聖心教養院，期望為孩子傳遞愛與溫暖。



黃敏惠市長表示，天主的愛無所不在，也守護著每一個家庭，並回顧自身從天主教學校體系成長，深刻感受到教育中無私付出的力量。黃敏惠市長感謝浦英雄主教的號召，在聖心教養院需要資源的時刻，凝聚教育界的愛心力量，從幼兒教育扎根，陪伴最需要被照顧的孩子。此次由幼兒教育中心發起，串聯嘉義市、嘉義縣及雲林縣多所幼兒園，孩子們從自己的小撲滿中捐出積蓄，不僅是物資的支持，更是愛與品格教育的實踐，讓人深受感動。黃敏惠市長提到，儘管當天清晨寒冷，但孩子們純真的光亮與眾人的愛心，如同陽光般溫暖人心，希望透過這樣有意義的活動為更多孩子帶來溫暖。



浦英雄主教感謝市長黃敏惠長期支持嘉義市天主教在醫療、教育、社會與幼教等各項服務。浦英雄主教指出，此次募集善款來自三個縣市的孩子們，一筆一筆捐出自己的「小撲滿」，為最弱小的孩子送上溫暖。聖心教養院因建築老化亟需整修，在孩子們募集善款及黃敏惠市長加碼捐助5萬元，將為院內孩子帶來冬日的溫暖與希望。浦英雄主教也代表天主教會，向所有付出愛心的孩子與各界表達最誠摯的感謝與祝福。



活動現場規劃多元的宣導、體能與益智闖關遊戲，讓幼兒在家人陪伴下逐一挑戰完成，不僅舒緩健行時的疲憊，也促進親子互動與情感交流。同時，聖心教養院特別設定「身心障礙體驗專區」，透過遊戲方式讓孩子親身體驗視障、肢體障礙者在日常生活中所面臨的不便，進而培養同理心，學習關懷與尊重他人。

