大手筆擴產！台積電季度資本預算逾新台幣1.4兆元

台積電(2330)董事會今(10)日核准季度資本預算案。(記者洪友芳攝)

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電(2330)董事會今(10)日核准季度資本預算案，為了因應市場需求預測及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃，核准資本預算約美金449億6200萬元(約新台幣逾1.4兆元)。

台積電表示，資本預算將作為建置及升級先進製程產能、建置及升級先進封裝、成熟/特殊製程產能、廠房興建及廠務設施工程。

台積電2026年資本支出預計介於520億至560億美元之間，較2025年大幅成長，主要用於擴充先進製程(N2/N3)和先進封裝產能，以滿足AI、高效能運算(HPC)的強勁需求；其中約60-80%投資先進製程，10%特殊製程，10-20%用於先進封裝與光罩等，顯示公司對長期成長的積極投資策略。

廣告 廣告

台積電董事會並核准於不超過美金300億元的額度內，增資公司百分之百持股子公司 TSMC Global，以降低外匯避險成本。

另核准於不高於新台幣600億元的額度內，於國內市場分次募集無擔保普通公司債，以支應公司產能擴充或綠色相關支出的資金需求。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》10年前捨棄三星！台積電研發副總葉主輝為5、2奈米立戰功

台積電成籌碼？傳川普政府晶片關稅豁免名單揭曉

獨家》台積電研發人事新布局 傳吳顯揚、葉主輝將升任資深副總

首度站上3萬3！台積電飆1880元、指數登33072點 雙雙創新猷

