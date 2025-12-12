大手筆！彰基「歌喉戰」女護理師林琬絨抱走10萬元

〔記者湯世名／彰化報導〕大手筆！彰化基督教醫院第2屆「護理好聲音」歌唱大賽昨天(11日)晚間熱烈開唱，經過激烈的「歌喉戰」，彰基兒童加護病房女護理師林琬絨以充滿情感與生命力的歌聲，勇奪冠軍獎10萬元。總院長陳穆寬還當場加碼，為遺珠之憾的參賽者，每位獎金5000元，總獎金突破30萬元，獲獎護理人員驚喜「比上綜藝節目還刺激」。

彰基昨晚變身大型舞台，現場宛如演唱會般嗨翻全場，尖叫聲不斷。來自彰基體系各院區的護理人員以歌聲展現專業外的另一面，在燈光與掌聲中唱出美妙的歌聲，將工作背後的壓力與忙碌的心情，透過歌聲得到抒發。

今(2025)年大賽全面升級，首次開放二基、員基、漢基、鹿基及南基等院區共同參與，有多達近50人報名。原定決賽12位名額，因初賽表現亮眼、實力相當，臨時加碼至20名。前3名的獎金非常優渥，還有1名人氣獎，陳穆寬還當場加碼，另16名遺珠之憾的參賽者，每位獎金再加碼5000元。

陳穆寬表示，彰基擁有4千多名護理人員，每一位都是「最美麗、最認真、最有愛心」的醫療夥伴。他感謝所有護理同仁不管颳風下雨、小夜大夜，皆以滿滿的愛與笑容照護病患，形容他們如同「來到彰基的天使」。他還分享早上6點多巡視各病房時，許多未能入圍的同仁仍以行動支持活動，展現團隊精神。

