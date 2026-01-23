即時中心／黃于庭報導

中國近年軍事野心持續升高，不斷以言語、武力恫嚇台灣，甚至宣稱「懲戒台獨」，對我國立委、軍人發布通緝，兩岸觀光交流至今仍中斷。不過，中國文旅部近日公布「赴台灣地區旅遊合同（示範文本）」，當中針對保險、成團人數、爭議解決等均有規範，不少人猜測中方是否將鬆綁旅遊限制。對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑親上火線回應了。

梁文傑表示，中國文旅部「赴台灣地區旅遊示範合同」，其實2014年就開始印發，每年都會引發1次，這次更新2026年版，「在我們看來，應該是個例行公事，並沒有什麼特殊意義」。至於恢復兩岸觀光，他則提到，希望中方能回覆我方信函，確保旅遊安全、品質、穩定性和公平性，兩岸交流能繼續維持、兩岸觀光重新開放。

廣告 廣告

而陸委會是否會把合約當做對方願意恢復中客來台的訊號？梁文傑回應，該合約上個版本是2024年，現在公布這版可能有細微調整，不過看起來應該還是屬於例行公事，「我們還是肯定對方對於觀光團來台，並沒有不想推動的意思」。他也認為，兩岸互動就是打乒乓球，「我們打回去不接球，也不把球打回來，這球就打不下去」。

快新聞／大批中客真要來台？中國更新「台灣旅遊合約範本」 陸委會說話了

陸委會副主委兼發言人梁文傑。（圖／民視新聞資料照）

至於中國上海、福建準備開放觀光，中方現在又更新旅遊合約，陸委會有考慮「接球」嗎？梁文傑說，時機常常就是稍縱即逝，當初中共公布「懲獨22條」，導致台灣觀光團至今仍無法赴中旅遊，「這是非常不友好、很惡劣的做法」，接著又不斷稱誰是台獨分子、台獨幫兇，這種惡性循環誰都不願意樂見，每當想改善關係時，對岸就會做出讓關係惡化的舉動，這當然對兩岸關係不好。

針對中方最新版本之合約，是否有就陸委會此前關注的安全、品質、穩定性和公平性等事項，作出進一步解決或推進？我方有可能做出舉體行動回應？梁文傑直言「在我看起來是沒有」，像台灣最在意的是，今天觀光客來很多，明天會不會突然就斷掉？今天跟旅行社簽合約，明天相關單位一聲令下，是否就不准出團？也類似日本的狀況，這種合約是沒有用、沒有規範的。

原文出處：快新聞／大批中客真的要來？中國突更新「台灣旅遊合約範本」 陸委會說話了

更多民視新聞報導

在野黨別再擋！賴清德籲盡速審議國防特別預算：讓國軍保家衛國毫無畏懼

「台共黨」稱要推翻中華民國統治階級！梁文傑神回1句

張惇涵攜中選會7委員提名人拜會朝野黨團 游盈隆：期盼得到支持

