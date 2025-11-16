大批人自費接種流感疫苗！ 兒科醫：都是要去「這國」旅遊

日本流感疫情升溫，醫師建議民眾可以到診所施打自費疫苗。（示意圖／photoAC）

日本流感疫情進入高峰期，東京都政府更是在13日發布「流行警報」，引起不少台灣民眾關注。兒科醫師陳木榮就分享，近日有不少民眾主動到診所自費打流感疫苗，原因大多都是為了要到日本旅遊。

「柚子醫師」陳木榮日前在臉書粉專發文表示，日本最近流感盛行，大部分來診所打自費流感疫苗的人，都說是因為過一陣子要去日本，為了安全起見先去接種流感疫苗。

陳木榮說到，以往的流感大流行都是農曆過年南北大交流，但今年是從9月1日開學之後就有一波大流行，「如果接下來農曆過年需要出國旅遊，就真的建議請過來診所打自費流感疫苗。」

廣告 廣告

對此，就有網友在底下留言分享，「日本流感真的很嚴重！」孩子10月底和學校去日本姐妹校參訪，就有3分之1「中獎」，出現發燒、頭痛、骨頭極度痠痛等等症狀，這批學生也幾乎都是確診A流。

該網友指出，自家孩子在出國前2週左右就先打了自費流感疫苗，「真的要說，有打疫苗，症狀比較沒那麼令人痛苦，還有也好的比較快。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

生日驚喜竟是鹽酥雞？男友曾諾精心安排 理由讓她傻爆眼：妳跟親友慶過了

有錢人穿得都很樸實？阿姨一次捐千萬「都有1特徵」 網點頭：好低調

婦人台鐵「佔座拒補票」被抬下車隔天竟又犯 網怒：該黑名單她