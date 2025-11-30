大批港人含淚「獻花哀悼」 宏福苑旁公園啜泣聲不斷

公園聚集來自香港各地的民眾，帶著哀痛的心情獻花悼念。（圖／路透社）





宏福苑大樓外，有越來越多民眾前來獻花悼念，29號晚上在附近的公園，聚集來自香港各地的民眾，帶著哀痛的心情，就算排隊等候超過一個小時，也要為罹難者致意，在沙田消防局外，也有民眾特別悼念殉職的何姓消防員，並在花束上加上紙條，寫著對英雄的感謝。

獻花民眾vs.記者：「就很難過所以...，想到就覺得說很心疼這樣，（嗯很心痛，那你這樣排隊排多久？）因為沒想到來了這麼多人，差不多一個小時。」

來自香港各地的民眾，為了獻上一份心意，29號晚上排隊人龍延續到公園外。獻花民眾vs.記者：「我雖然不是住在這區，但是看到新聞那個畫面，我也是想哭的，那位殉職的消防員，我都想哭，（已經排多久了？）我沒算過，但是願意一直等。」

不少獻花民眾，難忍情緒緊緊相擁，無論住得遠的，還是住得近的，也不分白天還是黑夜，都有人帶著自己的心意到來。

獻花民眾vs.記者：「見到很淒涼所以過來，做善心能幫多少是多少，很淒涼見到大火情況，現在很多感受未能平復，可能有工友是認識的也說不定。」

沙田消防局外，民眾特別悼念殉職的何姓消防員，花束上的紙條，寫著對英雄的感謝。

沙田消防局外獻花民眾vs.記者：「要獻花給消防員，因為消防員離世，（告訴他很厲害嗎？）」

香港民眾形容這場惡火，幾乎造成香港人集體創傷，需要管道共同療癒與平復心情。

