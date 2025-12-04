大批網紅控拖欠「業配酬勞」 媒合平台歉：部分作業出現延遲

知名網紅媒合平台「Partipost派兒」，透過App媒合，讓網紅接品牌行銷活動並賺獎金，但大批網紅怒控，明明發完業配文，或完成任務了，但從今年年中開始，酬勞一拖再拖，大約數千到數萬元不等，而平台表示，部分提款作業出現延遲，改善中，將在12月12號提供確切匯款時程。

知名網紅媒合平台Partipost，透過App媒合，讓網紅接品牌行銷活動並賺獎金。（圖／TVBS）

網紅Lena：「Partipost媒合平台他越來越誇張，像這種案子酬勞1600元，你看到帳時間2026年，但是這個案子我可能是在更早一兩個月就已經完成了。」秀出App，網紅Lena滿滿無奈，平常主要在網路上分享美食或商品開箱文，粉絲約數千人，跟網紅媒合平台Partipost合作幾年了，原本發完業配文都能很快拿到款項，但從今年年中開始，錢越來越晚給，目前款項約1萬元還沒入帳。網紅Lena：「很像是他們金流出問題，就是感覺遇到一個詐騙，大家其實寫文案都滿辛苦的，然後還要想稿、去現場拍攝，甚至有一些是你需要自己去買一些小產品的，所以我覺得還滿不OK的。」

網紅控訴從今年年中開始，平台Partipost酬勞一拖再拖，累積大約近萬元。（圖／TVBS）

受害網紅還沒完，Liz主要分享素食和美食，粉絲約上萬人，常常在Partipost平台接案，在IG限動分享新商品心得，但完成任務後，如今累積有約5千元沒拿到，甚至可能要等到2026年1月。Liz坦言金額常常都是平台要給的時候才給，詢問客服則表示獎金時間因政策更新調整，會在預計可提領日期區段內匯款。網紅Liz：「客服說什麼你現在那個匯款期限還沒到，可能要在某個指定日期，你那個都在合理範圍之內。我想說，你之前好像都一個月以內就給我們錢，怎麼可能要等半年以上都是合理範圍。」

平台Partipost表示，部分提款作業出現延遲，改善中，將在12月12號提供確切匯款時程。（圖／TVBS）

記者劉育瑄：「其實網紅媒合平台Partipost Taipei公司就位在台北市大安區，我們實際來到這裡，員工私下坦言說老闆並不在台灣，但是公司金流沒問題。」Partipost則聲明，近日因部分市場作業流程調整，部分提款作業出現延遲，團隊全面投入改善流程，將在下週五12號前聯繫用戶，並提供確切的匯款時程；2017年成立以來已深耕八個市場，財務運作維持穩健可靠。目前粗估有上百位國內外網紅受影響，北市勞動局表示平台和網紅比較像承攬關係，民眾遇到問題可能就要走法律程序，許多年輕人把網紅當夢幻職業，然而難題也不少。

