大批警力持長槍戒備小巨蛋！宇宙人開唱繃緊神經 維安升級確保粉絲安全

記者鄭尹翔／台北報導

大批警力持長槍戒備在小巨蛋四周。（圖／記者鄭孟晃攝影）

金曲樂團宇宙人今晚（20日）第四度登上台北小巨蛋開唱，時隔一年再度與萬名歌迷相聚。然而，日前北捷發生隨機殺人事件，社會氣氛仍顯凝重，為確保粉絲與演出安全，小巨蛋場館外可見大批警力進駐戒備，甚至有員警持長槍巡守，引發現場民眾關注。

宇宙人在台北小巨蛋開唱。（圖／相信音樂提供）

儘管演唱會當天安全措施明顯升級，宇宙人並未在台上直接提及北捷事件，但仍透過音樂溫柔撫慰人心。主唱小玉在台上感性表示：「閉上眼睛，深呼吸，忘記這一年發生的壞事，心有點累也沒關係，把你的思緒交給宇宙人。」一番話讓不少歌迷感到被療癒，現場氣氛逐漸回暖。

本次【vivo x 宇宙人《α：回到未來1986》台北小巨蛋演唱會】全面升級 2.0 版本，不僅延續長達百公尺的全透式巨型 LED 螢幕與未來感十足的「宇宙環狀飛碟」舞台，更加碼打造「α」延伸舞台，讓宇宙人與歌迷零距離互動，現場宛如一場大型宇宙派對。

演唱會驚喜連連，宇宙人的重要夥伴「白河幫」再次義氣力挺現身，女神李心潔也驚喜登台合唱，掀起全場高潮。團員方Q更將小巨蛋化身為「宇宙大舞廳」，33 首歌曲接力演出，震天尖叫聲劃破夜空

