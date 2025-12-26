大掃蕩！台中非法營建廢棄物產業鏈曝光 20多家業者涉案、破百人遭起訴

沙鹿區廢棄物非法堆置場空拍畫面。 圖：環境部環境管理署/提供

[Newtalk新聞] 最大非法營建廢棄物處理產業鏈！台中市地檢署去年查出不法集團非法收受、堆置大量營建廢棄物。日前檢方偵查終結，此案規模龐大，共20餘家業者涉案。全案依《廢棄物清理法》起訴104人、緩起訴67人，合計171人，創下同類案件新高。

台中地檢署推動「淨土專案」強力執法，結合科技偵查手段奏效，成功破獲一起規模龐大的非法營建廢棄物處理產業鏈。檢警環單位查出，以周姓業者為首的不法集團承租台中市沙鹿區偏僻土地，對外假借停車場名義，實際卻非法收受、堆置大量營建廢棄物，並透過虛構產源、不實申報流向等方式，將廢棄物送往合法機構最終去化，企圖掩飾違法行為。

台中市環保局指出，地檢署去年接獲民眾檢舉後，由檢察官指揮，結合保七總隊第三大隊中區中隊、中區環境管理中心、台中市環保局、清水警分局及台中市調查處等單位，共同組成專案小組展開調查。專案小組運用遠端監控設備進行蒐證，並結合環域分析與AI智慧勾稽，向上溯源追查，發現多家合法廢棄物清除機構及土木包工、裝潢修繕業者，涉嫌違法交付廢棄物處理，並不實申報清理流向。

調查顯示，周姓業者承租沙鹿區土地，對外謊稱作為停車場使用，實則建置廢棄物非法堆置場，以低於行情價格，違法收受清除機構清運的營建廢棄物，開放多家土木包工及裝潢修繕業者自行載運廢棄物進場。經統計從113年1月至8月間，收受的廢棄物混和垃圾超過3萬立方米、廢木逾100萬公斤，非法獲利高達2311萬元。

為掩飾非法設置貯存、轉運場址事實，周姓業者更以「借牌」方式，利用其他合法環保公司，向環保機關不實填報，將廢棄物轉運至合法收受、清除，再利用機構最終去化，試圖以「合法車輛」與「不實數據」掩蓋違法行徑。

專案小組於去年8月22日兵分多路同步搜索24處，成功揪出上百名涉案人員並逮捕隆福公司周姓負責人，羈押獲准。檢方偵結後，對104人提起公訴，另67人予以緩起訴處分。

