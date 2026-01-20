大掃除丟掉一台壞風扇，爸媽竟氣到徹夜未眠…心理師點3關鍵：讓「斷捨離」不再變親子戰場
每年過年前的「大掃除」，對許多人來說並不是單純的除舊佈新，而是一場高強度、反覆上演的家庭衝突。 缺了一角的老盤子、塑膠早已脆化的果汁機、不用放茶葉卻早就有茶味的保溫杯——這些在孩子眼中早該清理掉的垃圾，卻往往在被拿起的瞬間，就被媽媽或爸爸的眼神逼著放回原位。 有時，甚至只是想丟掉一台早就壞掉、完全不能轉的電風扇，都足以讓老人家氣到整夜睡不著。於是每次回家，總要上演一場「你想丟、爸媽怒」的大戲。
不肯丟棄的舊物，背後藏著爸媽的「安全感」
這樣的衝突，其實不該只用一句「觀念不同」輕輕帶過。因為那些不肯丟的背後，父母真正想守住的，從來不只是東西，而是內心的安全感。
在心理學與臨床經驗中，我們發現：對許多人而言，斷捨離並不會讓生活變得更美好，丟掉「不需要的東西」也不是在整理人生，而是一種失去。
尤其當一個人在童年或成長過程中，長期經驗到生存的不確定，物品就不再只是物品，而會成為安全感的具象化。
好賭的爸爸、生病的媽媽、還在念書的弟妹，以及那個早早破碎、卻必須撐住一切的自己……這不只是一個網路的梗圖，而是真實存在過的生活場景。
當下一餐都沒有著落時，那些能被留下來、被收在身邊的東西，就成了最後的堡壘。
小時候只有生日才能吃到的蘋果，即使長大後已經買得下整個果園，快要爛掉的水果，還是會被優先吃掉。不是因為不懂健康，而是因為「不珍惜就什麼都沒有」的信念，早就留在了潛意識裡，留在了那段求而不得的身體記憶裡。
為什麼「丟掉」這麼難？原來有這3關鍵
了解這些並不代表合理化這些行為，而是我們可以開始理解為何改變如此困難。所以，當孩子說——
「這些早就不能吃了，會傷身體的你不知道嗎？」
「這些早就不能用了，還留著這些垃圾做什麼？」
爸媽接收到的，往往不是一句理性的提醒，而是一種來自身體深處的警報。那不是辯論，而是潛意識在怒吼：「不要拿走我最後的安全。」
當那些舊物被丟掉時，爸媽心裡其實同時浮現三種痛。
第一，是不被尊重的生氣與難過。
有時候並不是因為物件本身，是因為沒有被詢問、沒有被尊重。
「你就這樣丟掉我的東西，你有想過我的感受嗎？」
「你說你擔心我，好像我沒有生存能力一樣！」
「我不是孩子，我是你媽！」
第二，是對孩子「不懂節省」的深層擔憂。
這份擔憂，來自於曾經真的吃過苦、一旦浪費就可能危及生命的身體記憶。即使理性上知道現在已經衣食無憂，身體與潛意識仍會依循過往的經驗，拼命保護自己，也保護家人。
而孩子看似「奢侈」的行為，勾動的不只是生存焦慮，還有「是不是自己沒有教好孩子」的深層自責。
第三，也是最不容易被看見的——
一種「我就是這樣撐過來的，卻沒有被你了解」的否定後的失落。
每個人都需要被理解，尤其是那些充滿苦澀與艱辛、靠著節省與忍耐活下來的時光。如果這些情緒沒有被看見，所有被視為「浪費」的行為，都會變成一種提醒——提醒自己曾經吃過的苦，不能忘。
在她的人生裡，節省不是口號，而是活下來的策略；留下舊物，不是執念，而是對抗匱乏的方式。
這也是為什麼，爭執中常會一再出現童年貧窮、匱乏的故事。那不是翻舊帳，而是一種潛意識的呼喊：「至少，請你知道我是怎麼活到今天的。」
用2問句展開對話，安全感比改變優先
所以，講道理只會讓關係變得更糟。
直白地指出：「這是你童年匱乏造成的囤積。」理性上或許沒錯，但在關係中，只會加深防衛。因為被指出脆弱，卻沒有被接住，人只會更想守住自己的安全。
但站在孩子這一端，其實也很矛盾。
我們擔憂爸媽的身體健康，在意空間的使用，焦慮動線的安全。這些複雜的心情，加上親子的關係，讓我們更習慣用直接的方式去「幫忙」。而這些幫忙，有一部分，其實是為了消除自己的焦慮。
在焦慮的推動下，整理很容易變成一種介入，關心變成一種接管。於是，本來想解決問題的行動，反而變成關係裡的權力拉扯。
當我說「這沒用了」「這很危險」，我是在表達關心；還是也在無意間否定了對方，曾經用這些方式撐過人生的價值？
所以與其說「這個我要丟了喔」，我們可以調整心態，用詢問的方式問：
「這個對你來說是什麼？」
「這個東西好有年代，我想幫你整理一下，你覺得這個可以放到哪，或者真的不用可以考慮丟掉。」
當孩子能夠意識到，衝突不只是來自父母的固執，一方面來自父母過往的恐懼，另一方面，也來自自己沒有被好好說出口的擔心，對話，才有機會慢慢展開。
這並不代表我們不能整理、不能擔心、不能設界線。而是，在心理學的角度裡，安全感永遠比改變更優先。
整理空間很不容易，整理情緒，更需要練習。
也正是在這些最容易吵架的時刻，我們才有機會真正理解：
那些丟不掉的舊物，其實是一種守護。
理解這份守護，就有機會讓關係開始改變。
點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天
?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG
更多幸福熟齡文章
省了一輩子，退休還在忍？名牌包、爛應酬都多餘…老黑：學會投資「這3樣」買回自由，餘生更安逸
歷經心梗中風，心臟放14根支架！81歲施振榮揭「簡單」養生訣：生老病死一定有，但不健康日子越短越好
老後搬到花東？她長住1年夢醒離開：物價比西部高、就醫開車1小時…退休移居先考量4現實
其他人也在看
貝克漢家族正式決裂！ 布魯克林六頁控訴父母毀婚姻、羞辱人「要他放棄姓名權」
貝克漢家族的長子布魯克林貝克漢 (Brooklyn Beckham) 於當地時間19日，透過一系列Instagram限時動態投下震撼彈，正式打破沈默，揭露他與父母大衛 (David) 及維多利亞 (Victoria) 決裂的驚人內幕。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前 ・ 133
孩子坐不住、常插話怎麼教都沒用？醫師提醒：可能是注意力不足過動症
不少家長都遇過這種狀況，孩子上課總是坐不住、愛插話，即使反覆提醒或管教仍改不掉，老師甚至擔心孩子可能有自閉症傾向。家長心裡焦急，害怕孩子社交能力不足或發展有問題。但是台北聯合醫院精神科醫師蔣立德指出，這些行為很可能並非自閉症，而是「注意力不足過動症（ADHD）」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
孩子放假狂用3C、晚睡晚起？起床時間別差超過1小時
衛生福利部草屯療養院提醒，寒假期間若孩子熬夜、飲食不定時、過度使用3C，容易導致生理時鐘紊亂，影響專注力與情緒調節，建議家長透過結構化生活安排，協助孩子維持穩定作息。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
三階段把握黃金成長期！ 吃好、睡飽、運動是長高關鍵
常聽到「孩子的成長只有1次」，每一個成長階段都是獨一無二且無法重來的過程。在這門只能交卷1次的必修課裡，家長與照顧者要如何扮演著關鍵的支持角色，往往影響孩子往後一生的發展。孩子的成長發育與否達標，身高能否再多長1至2公分都是家長琢磨的重點。以下將為家長及照顧者解開孩子成長發育的密碼，在關鍵階段掌握正確觀念。NOW健康 ・ 1 天前 ・ 發表留言
寒假來臨！就怕孩子熬夜、暴飲暴食？醫教「假期3原則」規律又充實
寒假與農曆新年的腳步逐漸接近，許多家長開始擔心孩子的生活作息在長假期間「大走鐘」，出現晚睡晚起、長時間使用3C產品，甚至情緒不穩等情形。醫師提醒，假期並不等於完全放空，適度維持結構化生活，有助孩子維持大腦運作效率與身心健康，也能降低開學後出現適應困難的風險。優活健康網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
76歲老闆失智！半年後奇蹟「思緒變清晰」 醫：大腦乾淨了
一名76歲的陳姓公司負責人，因容易頭昏、思緒不清晰，時常有腦霧的感覺，透過正子掃描發現類澱粉蛋白沉積，確診阿茲海默症，生活品質明顯受影響。土城長庚醫院表示，患者於2025年6月開始接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂」治療。半年療程結束後，追蹤正子斷層影像顯示腦中異常蛋白清零，患者認知功能與日常生活能力穩定提升。家屬也說患者情緒更穩定、語言表達清晰，思緒更具條理，且多項神經心理測驗也呈現正向進步。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 10
一表還原台灣「啃老血案」弒親地圖 爸媽一行為恐成催命符
新北市蘆洲區一對經營蔥油餅攤的67歲廖姓與75歲許姓夫妻，疑因金錢問題遭36歲啃老族兒子殺害。回顧近5年各縣市弒親案件，這類由「經濟依賴」演變成血案的悲劇早已不是首例。根據警方統計，弒親者與被害者的關係多為直系親屬，糾紛導火線往往與金錢索求、長期失業產生的口角有關。鏡報 ・ 9 小時前 ・ 207
24歲男聚餐吐血送醫！醫生從肺部取出「這物」 他傻眼：小學弄丟的
《寧波晚報》報導，急診檢查顯示，小林左肺存在局部支氣管擴張並伴隨感染，氣道內疑似有阻塞物，且供血血管形態異常，稍有刺激便可能引發大出血。考量患者年僅24歲，卻出現與年齡不相符的肺部病變，醫師高度警覺，認為必須進一步探查。不過，小林一度因恐懼檢查而拒絕手術，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 47
阿蘇火山觀光直升機失聯前 2台灣客手機驚傳「1簡訊」！身分曝光
日本熊本縣阿蘇火山今（20）日發生觀光直升機失聯事件。消防部門於上午接獲乘客智慧型手機自動發出的「撞擊通知」後，隨即確認一架載有兩名台灣籍遊客與一名日籍駕駛的直升機失聯，目前相關單位正鎖定火山口周邊展開緊急搜救，而台灣遊客的身分也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 41 分鐘前 ・ 1
獨子弒親狂砍37刀！稱「給5千太少」 家屬怒斥：每月至少給4、5萬
即時中心／温芸萱報導新北市蘆洲日前發生震驚社會的雙屍命案，一對廖姓夫妻在家中遭人持開山刀狂砍37刀身亡。警方調查後鎖定36歲獨子涉有重嫌，嫌犯案發當天向父母要錢，雖拿到5千元仍不滿，與雙親爆發激烈爭執後行凶，犯後逃逸並藏身新莊運動公園過夜，昨晚落網。嫌犯供稱長期家庭不睦、遭嚴格管教，指母親每月僅給5千元零用錢太少，但死者家屬強烈駁斥，指死者老來得子、十分疼愛嫌犯，且每月至少給4至5萬生活費。民視 ・ 3 小時前 ・ 96
曾算中柯文哲出事！周映君預言2026國運「5大變數浮現」斷言4字
生活中心／綜合報導2026年適逢60年一遇的「赤馬紅羊劫」，曾鐵口直斷民眾黨前主席 柯文哲「沒有總統命」的命理師周映君，近日再度針對2026年丙午年國運提出預測。她指出，丙午年屬「火上加火」，政治、經濟與國際局勢勢必出現震盪，但整體仍屬「有驚無險」，不致全面失控。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 240
獨家／民進黨桃園市長人選出爐了！傳1月底將徵召提名「他」挑戰張善政
即時中心／潘柏廷報導民進黨選對會持續布局2026年選戰，而六都之中僅剩台北市、桃園市尚未確定名單，其中在桃園市長參選人部分，不分區綠委王義川、總統府副秘書長何志偉皆為外界點名的熱門人選。對此，《民視》掌握最新消息，民進黨將在1月底徵召提名「他」出戰現任國民黨籍桃園市長張善政，相關內容也隨之曝光。民視 ・ 1 天前 ・ 243
232條款雙面刃？台積電大利多 聯電、世界先進爆「邊緣化」危機
台美對等關稅談判落幕，台灣擴大投資美國，拿到與日韓相同的15%關稅，在232條款談判中率先拿到最優惠稅率，對於「護國神山」是一大幫助。然專家也憂心，未赴美設廠的晶片商恐被邊緣化，包括聯電與世界先進。中時財經即時 ・ 5 小時前 ・ 14
77歲張小燕近況曝...燦笑同框天后們 張清芳「高挑帥兒也在場」成焦點
知名造型師李明川雖然忙於工作，但不時仍會透過社群分享生活，近日，他曝光一組用餐的大合照，只見張小燕、張清芳、方芳芳等人都齊聚一堂，讓網友瞬間驚呼：「這餐含金量好高」蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 7
美車有望「0關稅」？ 政院證實：美方要求全面開放
台美對等關稅確定降為15%，不過美製進口車的關稅尚未公布，日前有消息傳出關稅有望調降到0%，引發大眾對台灣車市的熱烈討論。而經貿辦總談判代表楊珍妮今（20）日表示，美方要求我方全面市場開放，希望可以對齊鄰近東南亞國家全面市場開放情形，並參考過去我方與他國FTA的開放程度，至於美製進口車關稅是否會調降，楊珍妮說明，汽車市場開放的降稅，將會與美方進行協商，一旦雙方簽署協議之後，談判團隊會完整報告。EBC東森財經新聞 ・ 2 小時前 ・ 63
力積電銅鑼廠以18億美元售予美光，做為後段先進封裝廠，預計Q2完成
【財訊快報／記者李純君報導】產線含括邏輯與記憶體代工的力積電(6770)17日宣布，將旗下銅鑼廠以18億美元出售給美光，而此一交易預計在今年第二季完成，在處分投資收益的挹注下，將會大大美化力積電今年全年財報。而銅鑼廠將成為美光的後段先進封裝廠區。力積電宣布與記憶體大廠美光科技(Micron)，簽署獨家合作意向書(LOI，Letter of Intent)，將銅鑼廠以18億美元現金售予美光。有關此項跨國合作的後續執行，力積電補充，雙方具體合作內容將依據正式契約條款而定。在雙方正式簽約並經相關法規核准以後，這項售廠交易計畫預計將於今年第二季完成。力積電也提到，美光將和力積電建立DRAM先進封裝的長期晶圓代工關係，美光也將協助力積電在新竹P3廠精進現有利基型DRAM製程技術。力積電將藉此強化財務體質，趁全球記憶體景氣翻揚，結合3D晶圓堆疊(WoW)、中介層(Interposer)等先進封裝技術和材料，力積電將轉型躋身AI供應鏈重要環節。力積電董事長黃崇仁表示，這一波AI應用風潮帶動全球DRAM景氣上揚，可迅速擴充產能的銅鑼新廠，順勢成為美光與力積電合作雙贏的支點。出售銅鑼廠除可改善力積電財務財訊快報 ・ 1 天前 ・ 5
蔥油餅伯賣200份餅才夠給零用錢 啃老逆子「嫌太少」狠弒雙親導火線曝光
廖姓死者與妻子擺攤維生，平時在三重販售蔥油餅，其每份蔥油餅要價僅25元，因價格實惠、滋味可口而吸引大批死忠顧客，夫妻倆靠擺攤養大獨生子，廖男卻於17日晚間先後殺害2名死者，於當日晚間逃逸，並在稍早落網。據了解，廖嫌退伍後就沒有正當工作，平時沉迷手遊電玩，靠著打...CTWANT ・ 19 小時前 ・ 199
強烈冷氣團發威！今晚全台急凍「最劇烈時段」曝光 體感會更冷
今（20）日隨著強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚也偏冷，清晨北部及宜蘭低溫約14至16度，中南部及花東16至18度，白天北部及宜蘭高溫只有15至17度，且到了晚上，各地溫度會進一步下降。對此，氣象粉專也示警，冷空氣最劇烈時段還沒到。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
【WBC】官網公開大聯盟球員42人參戰名單 10國入列沒有台灣
世界棒球經典賽即將在3月登場，各隊參賽陣容逐漸曝光，根據官網最新統計，在目前已確定參戰的球員中，共有42位屬於大聯盟球員，且20隊中有多達10國有大聯盟球星，但不包含台灣。上報 ・ 5 小時前 ・ 66
柯志恩高雄市長贏定了？最新網路民調「史詩級輾碎」
2026高雄市長確定藍綠對決組合，綠委賴瑞隆在綠營初選民調勝出，對戰藍委柯志恩。對此，據一份最新網路民調顯示，柯志恩以86%的支持度輾壓賴瑞隆的7%，引發討論。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 808