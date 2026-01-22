大掃除丟錯恐挨罰！ 環保局揭舊拖把正確回收方法

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

許多人習慣在過年大掃除，汰換家裡的舊物，但不少人在丟棄物品時並不確定哪些物品能回收、哪些算一般垃圾，若未依規定分類，最高恐吃上6000元罰款。新北市環保局發文說明各式拖把的回收方式，提醒民眾別因一時方便而荷包失血。

新北市環保局發文說明各式拖把的回收方式，提醒民眾別因一時方便而荷包失血。（示意圖／Unsplash）

新北市環保局在臉書粉專發文，提醒民眾常見家具的回收分類方法，以家家戶戶都會用到的拖把為例，舊拖把只有金屬柄可以回收，拖把頭則為一般垃圾，回收前務必將其拆下。至於竹柄拖把、木柄拖把、塑膠拖把皆為不可回收物品，需裝入專用垃圾袋交給循線垃圾車。

新北市環保局補充，若民眾對於回收方式有疑問，可至新北環保局「回收物品易查通」查詢，或加入環保局的LINE帳號「新北市回收物品易查通」（@827tajwk）查詢。

