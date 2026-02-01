大掃除也能轉運！命理師揭2/11「送神日」效果最佳

農曆春節即將到來，不少人都已經安排時間大掃除。不過命理專家毛衣老師提醒，選對時間大掃除可以翻身轉運，建議可選在2月11日「送神日」打掃。

命理專家毛衣老師提醒，選對時間大掃除可以翻身轉運 。（示意圖／pexels）

毛衣老師在臉書粉專「幸福方程式」指出，年底大掃除其實可以幫家裡轉運，「2月11日這一天，神明返回天庭，也是一年中最適合清掃霉運的日子，在送神日打掃象徵把過去一年的不順、卡關、壞運氣一次清空，讓家裡的氣場重新流動，這一天掃比其他天掃效果真的會差很多。」毛衣老師也提醒，要由內掃到外，內代表自己，外則是機會和財氣，掃對方向等於幫自己把財路打開。

廣告 廣告

延伸閱讀

銀行公會宣布「春節停止催收」 讓債務人安心過年

雨彈續炸！下波冷空氣凍3天 吳德榮：恐達強烈冷氣團

無照駕駛汽機車「最高罰6萬」！新規今生效 可吊照6個月