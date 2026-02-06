大掃除傷到手？腕隧道症候群、媽媽手、板機指一次看懂

國人習慣在農曆年前，把家理清掃乾淨，煥然一新的過個好年！但是，久久一次的大掃除，要把家裡每個角落打掃一番，鐵定得耗費不少體力，身體還可能因此受傷造成不適。



居家環境清潔常需要爬上爬下，對於平常勞動較少的人來說，真的是件超級苦差事。像是要打掃天花板或高處角落，甚至是粉刷等等，除了手得舉高之外，頸部也會受影響；或是刷洗廚具、窗戶、被單等物品，如果清掃姿勢NG，再加上用力不當，就可能造成肌肉勞損而導致酸痛，每年大掃除勞損症狀的排行榜有哪些？復健科醫師羅民萱剖析如下：

手指麻麻，手肘痛：腕隧道症候群及肘部問題

大掃除症候群的第二個常見疼痛部位就是手部，羅民萱表示，「大家耳熟能詳的『腕隧道症候群』，好發在過度使用手腕者身上，由於發炎或沾黏造成手腕的正中神經壓迫，導致手指一到四指的麻痛。」

另外，網球肘和高爾夫球肘，雖然痛的位置在手肘外側和內側，實際原因卻和手腕的過度使用有關。網球肘是手腕過度使用翹手腕的動作，如網球的反手拍；而高爾夫球肘則是反覆手腕下壓，如打高爾夫球的姿勢。由於控制手腕的肌腱附著至肘關節處，進而導致此處的肌肉發炎或疼痛，都可能在大掃除時加劇。

・預防小訣竅：手腕持平放鬆，配戴副木舒緩

由於這三種疼痛都與手腕過度使用有關，所以，除了打掃時，盡可能讓手腕維持平放伸直，與手臂維持一直線的姿勢外，還要避免長時間彎折或負重；清掃完之後，可以利用伸展和熱敷休息等方式，來幫助手腕放鬆。

羅民萱提醒，「如果已經感覺疼痛甚至手麻，建議儘速至復健科治療，可搭配『副木』把手腕固定在正確姿勢，以舒緩被壓迫的神經，對改善腕隧道症候群很有幫助；也建議使用超音波導引『神經解套增生注射』，可使正中神經和旁邊的組織分離並能解除壓迫，是一個簡單有效的方式。」

拇指痛，手指打不開：媽媽手、板機指

大家都聽過的媽媽手，不只是新手媽媽的專利！羅民萱表示，媽媽手主要症狀是在拇指靠近手腕處的疼痛，通常跟拇指過度的外展或反覆使用有關，例如擰毛巾、洗衣服或用拇指滑手機等。

至於板機指則是一種手指劍鞘的發炎，當過度使用手指，造成手指肌腱和劍鞘滑車反覆摩擦後的沾黏腫脹，使得手指變得卡卡的，握拳後要聽到「咖」的一聲，手指才會彈開，就像扣板機一樣。「如果已經產生板機指，就應該要休息並熱敷按摩，適度幫手指拉筋伸展，程度嚴重者就得考慮超音波導引注射了。」羅民萱提醒。

・預防小訣竅：避免手指小關節反覆抓握，多用手臂身體帶動

要避免拇指過度外展、張大，並減少反覆使用單一小關節出力，可以善用洗衣機、脫水機、掃地機器人等，適度取代一些手部要很出力的家務，可別都親力親為。如果堅持一定要親手擦地，不妨盡量使用手臂和身體的力量，去帶動擦拭的動作，或改以整個手掌施力，就能避免過度傷害。

