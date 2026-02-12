大掃除出意外! 台中七旬婦墜樓"口鼻出血"意識模糊

中部中心/王俞斐、林軒震 台中報導

農曆春節前，不少人開始大掃除，千萬要注意安全！台中西屯區，11日就傳出失足墜樓意外，一名70多歲婦人大掃除時，不慎從三樓墜落到一樓陽台，口鼻出血，意識模糊，緊急送醫，人還在加護病房觀察。





救護車十萬火急，抵達民宅外頭，將婦人抬上擔架送醫，因為70多歲婦人，從民宅三樓，跌落一樓陽台，口鼻出血，左瞳孔放大，意識模糊，一動也不動，緊急被送往醫院救治。

墜樓意外，發生在台中市西屯區這處民宅，11日上午10點多，70多歲婦人在三樓進行大掃除，過程中不慎失足，掉落在一樓陽台上，巨大聲響，嚇壞附近民眾。

















其實11日這天，正好是送神日，也是俗稱的清屯日，被視為一年之中，做最適合進行神明廳、祖先牌位大掃除的時機，沒想到婦人卻不慎發生意外。七旬婦人，頭部創傷，人還在加護病房觀察，年間前後，不少民眾都會大掃除清理門面，但還是得多留意安全，避免發生意外。









