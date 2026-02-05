大掃除別忘了插頭、插座！台電籲「3情況要當心」避免意外發生

農曆春節將至，家家戶戶忙著除舊布新，對此台電提醒，大掃除時別忘了檢查家中的插頭與插座，除了用乾布清理灰塵之外，若發現插座有鬆動或綠鏽等狀況，請立即暫停使用，並請專業人員協助更換，以避免意外發生。

台電在臉書專頁「台電電力粉絲團」發文，呼籲民眾進行大掃除時，別忘了檢查家中的插頭與插座是否有以下三情況：

是否有灰塵髒污？

是否有鬆動情形？

是否有綠鏽、焦黑？

台電指出，當插座或插頭中金屬受潮時，會出現綠鏽氧化，而灰塵、毛髮等可燃物因潮濕附著水氣時，就有可能造成積污導電引發火災，所以最好趁著大掃除時，將長時間使用的神明燈、冰箱、洗衣機等電器拔起插頭，並用乾布清理灰塵；若插座有鬆動或有綠鏽，必須立即暫停使用，並請專業人員協助更換。

台電點名，浴室、廚房、魚缸後方等水氣多、潮濕的空間要多留意，家中若有毛小孩，更需要特別注意插頭（座）是否有灰塵、毛髮堆積；如果插頭沒有插妥，與插座間的空隙也容易累積灰塵；在清潔插頭、插座時，記得先關掉電源， 可以戴上膠質手套用棉花棒、紙巾沾走灰塵，或用乾布輕拭，切記不可用濕布清潔，以免觸電。

台電補充，除了清理插頭、插座之外，也別忘了檢查電線、延長線，是否有破損或絕緣體老化情況，如果家中延長線已老舊或有破損情形，就要汰舊換新，才能避免電線走火；建議新買的延長線要有商品安全標章、獨立開關，以及過載自動斷電保護功能，使用時也要謹記三要點：

請勿綑綁、拉扯及放在高溫旁使用。

使用時注意別超過負荷量。

經常檢視上方的插頭及插座，是否有鬆動、焦黑、綠鏽或累積灰塵現象。

撰稿：吳怡萱





