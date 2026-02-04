大掃除別忘清插頭！「積污導電」引火災 3狀況藏危機

年節將至，家家戶戶忙著除舊布新，家中四處的插座插頭也別忘了清，台電提醒，趁著大掃除時可檢查家中的插座及插頭，建議用乾布去除插頭上的灰塵毛髮，以免「積污導電」引發火災，留意越少拔的插頭越危險。

3狀況暗藏火災危機

台電今日在臉書粉專「台電電力粉絲團」發文表示，家中大掃除時千萬別忽略插頭與插座，檢查插頭是否有灰塵髒污，或是插座有鬆動的情況，若外觀出現綠鏽、焦黑，都可能暗藏火災危機。

台電解釋，當插座或插頭中金屬受潮，會出現綠鏽氧化，再加上灰塵毛髮等可燃物，並因潮濕附著水氣時，就有可能造成積污導電引發火災。

台電建議，趁著年前大掃除時，將長時間使用神明燈、冰箱、洗衣機等電器拔起插頭，並用乾布清理灰塵，另外插座如有鬆動或有綠鏽，必須立即暫停使用，並請專業人員協助更換。

插頭只能用乾布擦拭

消防粉專「消防神主牌」也指出，插頭插久了沒拔，積滿了灰塵與毛髮，加上天氣濕冷，水分被灰塵吸收，這團灰塵就變成了「導電體」，兩根插腳之間開始產生微小的火花，久了把絕緣體燒融，最後直接短路引燃插座，「越少拔的插頭，其實越危險」。

消防神主牌提醒，清潔步驟要先斷電拔掉插頭，再拿「乾布」或棉花棒把灰塵擦乾淨，絕對不要用濕布或濕紙巾，最後插回插頭要插到底，不要露一半在外面積灰塵。

