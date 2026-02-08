大掃除別急著丟廢棄家具！ 員林設「媒合區」供民眾尋寶

彰化縣 / 綜合報導

即將迎接農曆新年，家家戶戶趁著周日大掃除，彰化員林清潔隊利用回收再利用的概念，在員林一棟國宅外設置家具媒合區，將住戶準備丟棄的沙發、書桌等大型家具集中，讓其他有需要的民眾免費挑選，其中有人挑了一個大澡盆說要帶回家養魚，也有民眾挑了8成新的麻將桌以及實木椅，許多人一早就來淘寶，開心來撿便宜。

清晨一早，民眾陸陸續續把不用的家具，從屋內搬到戶外，準備迎接新年，家家戶戶趁著周末開始大掃除，不再需要的大型家具該怎麼處理？彰化員林市清潔隊以回收再利用的概念，在這棟國宅外設置家具媒合區，這些還能再使用的家具，包含沙發床架輪椅還有這張大書桌，民眾到現場，通通能免費帶回家。

廣告 廣告

聽到消息的民眾，一早就來報到，看到想要的東西趕快搬進後車廂，也有人現場試用喜歡就能馬上帶走，其中這位民眾，看上了這個大澡盆，不是要拿回家泡澡而是準備要來養魚，民眾說：「養魚，不用花錢又能養魚，廢物利用，很讚。」

還有這名男子騎車來，扛了一張大麻將桌回家，開心撿到便宜，說今年過年可以熱鬧聚會，民眾VS.記者說：「一個新的差不多要多少？兩千多，廢物利用，很棒。」

還有民眾找到實木的椅子，綁在機車後座要帶走，這個家具媒合區只限定8日一天，員林市清潔隊長張道強說：「早上就很多人過來找這些東西，這些東西原本是個垃圾，但是如果你過來拿的話，就可以形成資源再利用。」

其他用不到的廢棄家具，會交由清潔隊載走協助清運，透過這樣的家具媒合區，除了能減少清潔隊大型家具的負擔量，更重要的是，這些家具能再延續它的利用價值，民眾開心來淘寶，也讓地球更環保。

原始連結







更多華視新聞報導

大掃除「斷捨離」 心理諮商師傳授2秘訣

回收衣櫃驚見金飾！ 清潔隊急尋人 民眾才知誤丟

大掃除快看！命理師列「9大物品」必丟 留著恐影響運勢

