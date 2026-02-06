大掃除別漏掉插頭！ 台電提醒「插頭出現2色」要立刻停用：小心引發火災

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

農曆年前不少家庭忙著大掃除，但多數人往往只注意地板、櫃子與窗戶，卻忽略最容易釀災的插頭與插座。近日，台電就在臉書粉專發文提醒，家中插頭若出現「綠鏽」或「焦黑」兩種顏色，一定要立刻停用，否則恐因積污導電引發火災。

台電在臉書粉專發文提醒，家中插頭若出現「綠鏽」或「焦黑」兩種顏色，一定要立刻停用（示意圖／Unsplash）

台電日前在臉書粉專「台灣電力粉絲團」發文，提醒民眾在大掃除時不要忘了插頭與插座，指出插座與插頭長時間使用後，若金屬受潮會產生俗稱「綠鏽」的氧化現象，導致導電面積縮小、電阻變大，插電時容易發熱；若再加上灰塵、毛髮與水氣，就可能造成積污導電，成為高溫熱源，嚴重甚至引發火災。

此外，台電也曾提醒，若看到插頭或插座出現「焦黑」，代表電氣設備可能曾流過過大電流，已有過熱跡象是危險警訊。台電建議民眾趁大掃除時，檢查長時間插著的電器，例如神明燈、冰箱、洗衣機等，是否有灰塵髒污、鬆動情況，或出現綠鏽、焦黑，只要發現異常就要立刻暫停使用，並請專業人員協助更換。

對此台電也分享清潔插頭插座的小撇步，第一步先關閉電源，再戴上膠質手套，用棉花棒或紙巾沾走灰塵，或以「乾布」輕拭，切記不可用濕布，以免觸電。此外，就算電器沒開，只要插頭插著，就存在積污導電風險，長期不用務必拔除。





