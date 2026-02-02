大掃除受傷別亂擦！藥師曝「傷口處理3禁忌」 人工皮呈1狀況快換新

生活中心／張尚辰報導

農曆新年將至，不少民眾開始為家中進行大掃除、除舊布新，過程中難免因搬動物品或清理環境，不小心磕碰而出現小傷口。對此，藥師陳佳玲提醒，正確的傷口照護方式相當重要，並整理出優碘、抗生素藥膏與人工皮的使用方法，以及傷口照護的三大原則，供民眾參考。

陳佳玲在臉書粉專「藥玩家－玲玲藥師」發文指出，進行傷口照護時，有三項原則一定要牢記，第一，優碘不建議使用在慢性傷口；第二，抗生素藥膏應用於感染性傷口；第三，人工皮不需要天天更換。

此外，陳佳玲進一步說明優碘、抗生素藥膏與人工皮的正確使用方式：

【優碘】

1.適用於非乾淨的傷口消毒，如跌倒沾到泥土的傷口。

2.擦上去30秒後必須用生理食鹽水將優碘沖洗乾淨才行，避免殘留優碘傷害肉芽組織。

3. 不建議用在慢性的傷口，如糖尿病足、壓瘡等。

【抗生素藥膏】

1.用在有感染的傷口較為適合。

2.千萬不可當作萬用膏長期塗抹。

3.通常在清潔傷口後、覆蓋敷料前塗抹。

【人工皮】

1.適用於乾淨的傷口或雷射。

2.建議裁剪的大小要大於傷口邊緣至少2公分。

3.待呈現白白的就可以更換。

4.換時間最長不可超過7天，以避免傷口浸潤。

最後，陳佳玲也提醒，一般傷口照護的正確流程為「清潔、消毒、保護」。首先以生理食鹽水沖洗傷口、移除異物；若傷口有明顯髒汙，可使用優碘消毒，並於30秒後以生理食鹽水沖洗乾淨。接著，若傷口未感染，可貼上人工皮維持傷口濕潤，尺寸需大於傷口邊緣至少2公分；若有感染風險，則建議塗抹抗生素藥膏，再以紗布覆蓋保護。

