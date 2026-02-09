大掃除妙招！家事達人曝清潔紗窗「除塵紙+濕紙巾」解決

紗窗累積大量灰塵是大掃除時常見的難題，傳統拆卸清洗方式不僅麻煩，高樓層住戶還要擔心拆洗過程失手發生意外。對此，家事達人分享一套免拆紗窗的清潔妙招，僅需「兩個步驟」就能輕鬆完成。

無糖太太 小舞使用除塵紙及紗窗專用濕紙巾清潔紗窗。（圖／翻攝自臉書／無糖太太 小舞）

家事達人「無糖太太 小舞」日前在臉書粉絲專頁發文表示，過去看母親清洗紗窗，總得拆下來、沖水，再用刷子刷，弄得全身濕答答，但其實不必這麼辛苦。她發現，其實準備普通拖把用的除塵紙以及紗窗用濕紙巾即可輕鬆完成清潔。

「無糖太太 小舞」說明，準備好材料後，第一步驟是使用除塵紙將紗窗由上到下擦拭一次，接著第二步驟用紗窗專用濕紙巾，同樣從上到下擦拭一次即可完成。她也強調，「很多事情能簡單完成，為什麼還要大費周章的拆紗窗、噴水清洗，弄得自己全身濕呢？」

廣告 廣告

無糖太太 小舞使用除塵紙及紗窗專用濕紙巾清潔紗窗。（圖／翻攝自臉書／無糖太太 小舞）

針對清潔過程中，可能產生的灰塵飄散問題，「無糖太太 小舞」也提醒，民眾可以戴上口罩跟手套進行。她補充說明，如果家裡的紗窗很久沒有清理，灰塵實在太多的話，只要用同樣的步驟重複做兩次就好。

延伸閱讀

影/蘆洲知名蔥油餅夫妻遭砍死「刀刀見骨」 逆子身影曝光

宜蘭近海8:51發生規模3.9地震 最大震度4級

民進黨派誰戰蔣萬安？藍議員：賴清德屬意「聽話的她」