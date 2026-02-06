大掃除姿勢錯很傷身！醫師點名腰椎、膝關節最容易出問題

居家環境清潔常需要爬上爬下，對於平常勞動較少的人來說，真的是件超級苦差事。像是要打掃天花板或高處角落，甚至是粉刷等等，除了手得舉高之外，頸部也會受影響；或是刷洗廚具、窗戶、被單等物品，如果清掃姿勢NG，再加上用力不當，就可能造成肌肉勞損而導致酸痛，每年大掃除勞損症狀的排行榜有哪些？復健科醫師羅民萱剖析如下：

勞損症狀：腰酸背痛腳也麻

很多人常會在大掃除期間不小心閃到腰，感覺像是肌肉拉傷，但也有可能已經造成腰椎椎間盤突出了。羅民萱解釋，突然性的彎腰及負重，可能因為瞬間用力時，導致椎間盤突出或破裂，如果剛好壓迫到附近腰薦椎的神經，還可能伴隨麻痛，一路從屁股到大腿、小腿或足底，導致坐骨神經痛而坐立難安。

如果已經有椎間盤突出的人，打掃時更要注意避免彎腰，平常也請勿坐矮椅子。應尋求復健科醫師，接受更詳盡的檢查，進行儀器復健、牽引與核心肌群的訓練。至於自己有空就去拉拉單槓可以嗎？羅民萱特別提醒，很多有腰椎疼痛問題的人，會想藉由拉單槓伸展舒緩脊椎，建議還是要諮詢專業醫師，指導正確伸展動作，或使用儀器牽引治療，才不會拉到不該拉的地方，反而造成肩膀及旋轉肌袖的受傷。

・預防小訣竅：用蹲姿搬重物、弓箭步打掃

大掃除搬重物時，不要直接彎腰負重，會因為力矩變長，使得腰椎負荷變成原本的數倍，千萬要盡量避免。可利用上身保持直立的蹲姿，將重物靠近身體之後，再用身體和大腿的力氣站起來，亦可用弓箭步的方式蹲下後再搬重物。此外，也要避免一直彎腰掃地，羅民萱建議，不妨改以弓箭步掃地，就能減輕腰背的負擔。

勞損症狀4：膝關節疼痛

大掃除時，婆婆媽媽們常蹲著洗東西、跪著擦地板等動作，羅民萱提醒，「膝關節於蹲跪姿之下，所承受的壓力會比上下樓梯、跑步登山來得大很多。」長時間使用蹲、跪姿擦地板，是非常傷膝蓋的行為。跪姿也可能造成膝蓋前方的滑囊發炎，導致局部膝蓋產生紅腫熱痛的狀況，又被稱為「女傭膝」 （housemaid’s knee）。

・預防小訣竅：善用家事幫手，避免蹲跪姿

羅民萱建議辛苦的婆婆媽媽們，務必善用易操作的踩踏型拖把、吸塵器、掃拖地機器人等，現代科技的家事好幫手，不要再跪著擦地板，讓過勞的膝蓋變成女傭膝或退化膝，得不償失。

只要正確處置，就能對症緩解

羅民萱表示，針對以上骨關節、肌腱韌帶，甚至是神經壓迫造成的勞損和疼痛，只要正確處置，就能對症緩解，像是超音波導引注射增生療法是透過超音波導引，可以精準找到受損或發炎的位置，注射高濃度葡萄糖或自體血小板血漿（PRP）。不同於傳統施打類固醇只是消炎止痛，這種增生療法可以促進好的發炎反應，幫助組織增生修復，達到治本的目的。再輔以正確姿勢和復健，即可有效改善，並能避免再度復發。

每到年底，居家清潔人員因為打掃工作造成的「職業傷害」也不可小覷！羅民萱分享，有位病患是從事鐘點清潔的工作，她的手麻症狀已經長達四年，由於農曆年前工作量增加，只要當天清掃工作一多，晚上還會麻到睡不著。」後來經過理學、神經及超音波檢查，診斷為腕隧道症候群，除了叮囑該病患調整打掃時的姿勢及動作外，也製作副木提供她睡覺時固定手腕姿勢，並且施以四次神經解套注射，同時搭配復健療程，才讓她困擾不已的手麻症狀逐漸消失。

羅民萱提醒，每到年節一忙起來就把自身體疼痛先擺在一邊的婆婆媽媽們，一旦掃除症候群上身，務必即時復健治療和了解正確的打掃姿勢，才能大痛化小、小痛化無，開心過個好年。

（本文摘自<常春月刊> ，圖片來源：motionelements）

