大掃除姿勢錯很傷身！醫師點名腰椎、膝關節最容易出問題
居家環境清潔常需要爬上爬下，對於平常勞動較少的人來說，真的是件超級苦差事。像是要打掃天花板或高處角落，甚至是粉刷等等，除了手得舉高之外，頸部也會受影響；或是刷洗廚具、窗戶、被單等物品，如果清掃姿勢NG，再加上用力不當，就可能造成肌肉勞損而導致酸痛，每年大掃除勞損症狀的排行榜有哪些？復健科醫師羅民萱剖析如下：
勞損症狀：腰酸背痛腳也麻
很多人常會在大掃除期間不小心閃到腰，感覺像是肌肉拉傷，但也有可能已經造成腰椎椎間盤突出了。羅民萱解釋，突然性的彎腰及負重，可能因為瞬間用力時，導致椎間盤突出或破裂，如果剛好壓迫到附近腰薦椎的神經，還可能伴隨麻痛，一路從屁股到大腿、小腿或足底，導致坐骨神經痛而坐立難安。
如果已經有椎間盤突出的人，打掃時更要注意避免彎腰，平常也請勿坐矮椅子。應尋求復健科醫師，接受更詳盡的檢查，進行儀器復健、牽引與核心肌群的訓練。至於自己有空就去拉拉單槓可以嗎？羅民萱特別提醒，很多有腰椎疼痛問題的人，會想藉由拉單槓伸展舒緩脊椎，建議還是要諮詢專業醫師，指導正確伸展動作，或使用儀器牽引治療，才不會拉到不該拉的地方，反而造成肩膀及旋轉肌袖的受傷。
・預防小訣竅：用蹲姿搬重物、弓箭步打掃
大掃除搬重物時，不要直接彎腰負重，會因為力矩變長，使得腰椎負荷變成原本的數倍，千萬要盡量避免。可利用上身保持直立的蹲姿，將重物靠近身體之後，再用身體和大腿的力氣站起來，亦可用弓箭步的方式蹲下後再搬重物。此外，也要避免一直彎腰掃地，羅民萱建議，不妨改以弓箭步掃地，就能減輕腰背的負擔。
勞損症狀4：膝關節疼痛
大掃除時，婆婆媽媽們常蹲著洗東西、跪著擦地板等動作，羅民萱提醒，「膝關節於蹲跪姿之下，所承受的壓力會比上下樓梯、跑步登山來得大很多。」長時間使用蹲、跪姿擦地板，是非常傷膝蓋的行為。跪姿也可能造成膝蓋前方的滑囊發炎，導致局部膝蓋產生紅腫熱痛的狀況，又被稱為「女傭膝」 （housemaid’s knee）。
・預防小訣竅：善用家事幫手，避免蹲跪姿
羅民萱建議辛苦的婆婆媽媽們，務必善用易操作的踩踏型拖把、吸塵器、掃拖地機器人等，現代科技的家事好幫手，不要再跪著擦地板，讓過勞的膝蓋變成女傭膝或退化膝，得不償失。
只要正確處置，就能對症緩解
羅民萱表示，針對以上骨關節、肌腱韌帶，甚至是神經壓迫造成的勞損和疼痛，只要正確處置，就能對症緩解，像是超音波導引注射增生療法是透過超音波導引，可以精準找到受損或發炎的位置，注射高濃度葡萄糖或自體血小板血漿（PRP）。不同於傳統施打類固醇只是消炎止痛，這種增生療法可以促進好的發炎反應，幫助組織增生修復，達到治本的目的。再輔以正確姿勢和復健，即可有效改善，並能避免再度復發。
每到年底，居家清潔人員因為打掃工作造成的「職業傷害」也不可小覷！羅民萱分享，有位病患是從事鐘點清潔的工作，她的手麻症狀已經長達四年，由於農曆年前工作量增加，只要當天清掃工作一多，晚上還會麻到睡不著。」後來經過理學、神經及超音波檢查，診斷為腕隧道症候群，除了叮囑該病患調整打掃時的姿勢及動作外，也製作副木提供她睡覺時固定手腕姿勢，並且施以四次神經解套注射，同時搭配復健療程，才讓她困擾不已的手麻症狀逐漸消失。
羅民萱提醒，每到年節一忙起來就把自身體疼痛先擺在一邊的婆婆媽媽們，一旦掃除症候群上身，務必即時復健治療和了解正確的打掃姿勢，才能大痛化小、小痛化無，開心過個好年。
（本文摘自<常春月刊> ，圖片來源：motionelements）
延伸閱讀：
其他人也在看
大S剛嫁具俊曄「已吃不下東西」 韓醫揭健康惡化原因
韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出大S（徐熙媛）逝世1周年特輯，節目組透露，大S在2022年再婚具俊曄時身體已相當虛弱，幾乎吃不下也動不了，節目也找來韓國醫生李樂俊分析，大S健康會急速惡化的關鍵原因。
大S離世前5日病程公開 退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了
韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度披露女星徐熙媛(大S)離世前5日的完整病程。南韓知名耳鼻喉科醫師李洛俊(이낙준)分析指出，患有心臟二尖瓣脫垂症的大S選擇泡溫泉緩解不適，加上服用退燒藥後的錯誤判斷，成為病情急遽惡化的致命關鍵。
愈來愈多40歲猝死！醫曝驚人共同點：血脂高卻不吃藥
冬天是心血管疾病好發季節，心臟內科醫師陳冠任表示，他3日一連收治多位高血脂患者，不用藥堅信靠飲食與運動，就能維持健康，這就像行人闖紅燈過馬路，有人一輩子高血脂沒事，也有人40歲就心肌梗塞死在家裡，且後者還不少見，「如果是我就不敢賭，（可能）一次就送太平間。」
才26歲終身洗腎！醫示警年輕人「5大惡習」：加速腎臟報廢
不到40歲就被宣判一輩子要洗腎！腎臟科醫師洪永祥在臉書發文指出，年輕人洗腎是一個既震撼、又讓人心疼，更令人措手不及的警訊。在台灣，有一群人的30歲，是在一週3次、每次4小時的洗腎機旁度過，而且多數人從未想過自己會走到這一步。
陳宗彥聚餐後中風住ICU！ 醫示警：「餐敘1行為」大增腦溢血機率
行政院前發言人陳宗彥3日晚間參加完餐敘時，返回飯店後發生腦溢血，緊急被送往馬偕醫院救治，4日下午動手術。醫師蘇一峰表示，腦溢血是腦部的重大急症。他並提醒，「喝酒，特別是大量飲酒或長期酗酒，會顯著增加腦溢血的風險！」
美國爆瘦瘦針大規模訴訟 醫列悲劇發生原因
[NOWnews今日新聞]瘦瘦針風潮，吸引不少減重族群嘗試，不過家庭醫學科、肥胖專科醫師王姿允今（4）日表示，據《今日美國》報導，自2023年以來，有4400名患者對藥品生產商提起訴訟，原告的年齡從1...
沒吃藥「逆轉糖尿病」！男只靠2招 血糖、體脂都大降
一名67歲男性糖尿病患者，透過飲食與運動，在短短2個月內達到良好的血糖控制成果，甚至進入「糖尿病緩解」狀態，過程中未使用任何藥物，同時體重、BMI、體脂率與內臟脂肪指數皆明顯下降，整體精神狀態也大幅改善。
陳宗彥聚餐後腦溢血！醫曝「高鈉配酒精」害血壓飆升
前行政院發言人、內政部前次長陳宗彥驚傳腦溢血。據了解，陳宗彥3日在台北與友人聚餐，返抵飯店後出現急性症狀送往台北馬偕醫院，4日下午開刀，目前在加護病房觀察。
「瘦瘦針」爆大規模訴訟！ 數千人胃麻痺、胰臟炎 已釀17死
「瘦瘦針」爆大規模訴訟！ 數千人胃麻痺、胰臟炎 已釀17死
大S病逝前說「想回台灣」！往機場途中心跳驟停 身體急速衰竭關鍵原因曝光
韓國KBS電視台近日在節目《名人生老病死的秘密》中，首度公開大S（徐熙媛）一年前離世時的經過。節目指出，她於2025年2月在日本感染甲型流感，病情隨後惡化為肺炎與敗血症，返台就醫途中突然心臟驟停，最終不治，享年48歲。
友人進香突倒地...腦血管爆了！譚敦慈嘆：她自認血壓正常不吃藥
前行政院發言人陳宗彥疑似二度腦溢血，4日於台北馬偕緊急開刀，目前還在危險期。腦血管在寒冷季節突然破裂，對高血壓患者來說可能是致命危機。無毒教母譚敦慈透露，一位罹患高血壓的友人因未按時服藥，某日進香時突然倒地失去呼吸，緊急送醫後電腦斷層檢查發現腦內血管爆裂，整個腦部充滿血液，確診為腦溢血，經搶救才保住性命。
瘦瘦針爆「大規模訴訟」 美國已數千人副作用包括胰臟炎、肺栓塞
近期許多減肥人士流行施打「瘦瘦針」，來幫助抑制食慾。不過美國卻發生了大規模的訴訟，從2023年以來，已經累計有4000多名使用者，訴訟藥物生產商。醫師指出，這例案例中，有患者出現嚴重的腸胃道問題、營養不良、肺栓塞，英國也警示過，有超過千例的胰臟炎報告，包含17例的死亡。
狄志為赴日旅遊突發高燒癱軟！靠一平台獲救 醫揭出國「保命藥物清單」
資深媒體人狄志為日前赴日旅遊卻突發疾病，嚴重高燒、全身癱軟，所幸透過海外緊急就醫，症狀緩解。他在臉書上分享自己海外就醫經驗，奉勸出國前最好備妥常用藥物。醫師提醒，海外就醫沒有台灣方便，出國前要注意當地
沒血便還是中鏢！68歲翁只因「這些症狀」確診大腸癌第三期 醫示警高危習慣
68歲李爺爺平時喜歡食用高油鹽的加工食品，但一向身體健康。不料近來卻出現頭暈、爬樓梯容易喘的情形，起初以為只是體力變差，至住家附近診所就診，抽血檢查發現血紅素偏低，且免疫法糞便潛血（i-FOBT）反應呈陽性，轉至台北慈濟醫院大腸直腸外科門診進一步評估。經電腦斷層與無痛大腸鏡檢查，於肝臟下方的腸道發現約3公分腫瘤，病理切片報告確診為大腸癌第三期。 大腸直腸癌高居發生率第二 不良生活型態是主因 根據衛生福利部癌症登記資料，大腸直腸癌位居國人癌症發生率第二位、死亡率第三名，過去以50歲以上族群為主，但近年明顯下降趨勢，其中不良的生活型態是主要原因，包括紅肉與加工肉品攝取過量、蔬果與膳食纖維攝取不足，以及缺乏規律運動等。此外，糖尿病、肥胖、吸菸、飲酒及長期慢性發炎，也都會增加罹癌風險。 初期幾乎無症狀 留意4大警訊 陳昱廷醫師指出，大腸癌初期多無明顯症狀，隨著腫瘤逐漸增大，才可能出現腹痛、血便、排便習慣改變或糞便變細等警訊。若腫瘤進一步堵塞腸道管徑，則可能有兩成機率導致腸阻塞，進而出現無法排氣排便或食欲不振、噁心嘔吐的情形，一旦拖延治療，就可能導致腸壁穿孔破裂，引發腹膜炎或敗血症，危及生命。
很多人無糖茶都喝錯！營養師警告「胃弱少碰這1種」 去油解膩其實要喝它
茶，不僅是台灣人生活中的一部分，更被譽為「國飲」。你知道嗎？不同的茶葉「製作工藝」與「發酵程度」，使得它們在口感、香氣截然不同，甚至是對人體的健康效益上，都有著不一樣的表現。 綠茶 vs. 紅茶的營養價值 林俐岑營養師的小天地指出，茶葉「發酵」的這個「魔法」步驟，讓綠茶與紅茶的核心營養成分有了顯著差異。 ▲綠茶：抗氧化之王（代謝與美顏的首選）．核心成分：兒茶素 (EGCG)綠茶因為未經發酵，保留了大量的「兒茶素」（Catechins），其中以 EGCG 的活性最強。這是一種超強的抗氧化劑，其抗氧化能力甚至是維生素E的多倍，能有效幫助清除體內自由基，對抗細胞氧化壓力。 ．主要功效：1、促進新陳代謝：研究顯示，兒茶素能幫助提升新陳代謝率，促進脂肪燃燒。對於正在進行體重管理、想要增肌減脂的族群，運動前喝一杯無糖綠茶，能達到事半功倍的效果。2、提神醒腦：綠茶含有適量的咖啡因與維生素 C，能刺激中樞神經，幫助大腦保持清醒與專注，非常適合上班族午後提神。3、美膚抗老：由於優異的抗氧化能力，常喝綠茶有助於減少紫外線對皮膚的傷害，維持皮膚健康與透亮。．飲用建議：中醫觀點認為綠茶性質較「寒」。建議在白天
外食「戒澱粉」仍不瘦？營養師曝6大熱量地雷
生活中心／林依蓉報導許多民眾因工作忙碌，三餐幾乎都外食解決。然而，不少外食族明明已刻意控制碳水與蛋白質，體重卻依舊卡關。對此，營養師彭逸珊近日在臉書發文提醒，減重關鍵往往不在於飯與麵的份量，而是藏在餐點中容易被忽略的「隱形熱量」。她特別整理出外食族最常踩到的6大飲食地雷及飲食平衡建議，教民眾如何精準避雷、找回輕盈體態。
陳宗彥「腦溢血」緊急開刀！醫示警：出現「5大症狀」快就醫
[Newtalk新聞] 曾在疫情期間，擔任中央流行疫情指揮中心副指揮官，並於2023年接任行政院發言人的陳宗彥，驚傳於昨(4)日腦中風緊急開刀，目前仍在加護病房觀察。對此，神經外科醫師張亮霖指出，高血壓是腦溢血最重要的危險因素。若出現腳無力、口齒不清、突發性頭暈、嘔吐、步態不穩，一定要馬上就醫。 據了解，陳宗彥昨晚參加完餐敘時，返回飯店後發生腦溢血，並請飯店叫救護車，隨即被送往馬偕醫院救治，並於昨日下午緊急動手術，目前仍在加護病房觀察。事後馬偕醫院也證實，主治醫師與醫療團隊已全力投入照護，相關醫療處置也已完整進行，目前狀況已控制下來，不過現階段仍處於危險期，這幾天仍需密切觀察。 根據東元綜合醫院衛教資料指出，出血性腦中風，俗稱腦溢血(腦出血)，死亡率高達30％以上，最常見病灶位置是位於基底核區，而腦幹區及小腦區各佔約一成左右。東元綜合醫院神經外科主任張亮霖醫師指出，腦溢血的預後一般取決於出血位置、速度、大小，病患年齡以及是否有其他併發症等，出血位置越深越貼近腦幹，則預後越差。 張亮霖進一步表示，近日天氣寒冷造成血壓波動大，氣溫驟降將刺激血管引發強烈收縮，使血管阻力增加，進而導致腦內血管
為何女性更容易失智？劍橋揭密更年期大腦萎縮關鍵，這5件事比補藥更護腦
失智症為何「重女輕男」？英國劍橋大學最新研究分析超過12萬名女性大腦影像，發現停經後有3個關鍵腦區明顯萎縮，這些區域正是阿茲海默症最早攻擊的目標。國內外專家呼籲，女人要保護自己的大腦，需要暫停為他人空轉，為自己好好做到5件事。 台灣女性平均壽命雖比男性長，失智症風險卻比男性高。根據衛生福利部2024年公布的「全國社區失智症流行病學調查」，女性失智症盛行率為9.36%，明顯高於男性的6.35%，國內許多大型流行病學研究也顯示，失智女性人數約比男性多5成。 不只台灣，英國阿茲海默症協會2025年曾指出，英國女性患者人數約為男性的2倍。為什麼女性更容易失智？今年1月，英國劍橋大學發表了一項迄今規模最大的相關研究，證實很可能是更年期惹的禍。 12萬人研究發現：更年期影響3個腦區，重疊阿茲海默症病變 這項發表於《心理醫學》期刊的研究，分析英國生物資料庫（UK Biobank）12萬4,759名女性的資料，其中約1萬1,000人接受了腦部核磁共振掃描（MRI），這些人平均停經年齡為49.5歲。 結果發現，停經後女性的大腦出現3個關鍵區域的灰質體積明顯減少，都是阿茲海默症患者最先出現病變的區域： ‧
瘦瘦針大規模訴訟！數千人副作用含胃麻痺、胰臟炎 已17死
王姿允4日在臉書粉專發文表示，她前一天與美國醫師討論關於「瘦瘦針」副作用的訴訟，隨著使用猛健樂的美國人數量上升，起訴製造商的人數也在增加，根據《今日美國》報導，自2023年以來，已有4400名患者對藥品生產商提起訴訟，原告的年齡從18歲到87歲不等。王姿允指出，目前減...
害怕失智可以做什麼？中醫建議吃這4種食物 早上起床做一動作
中年人最害怕的疾病，除了癌症之外，最擔心會不會成為失智症候選人。健康主播鄭凱云邀請中醫師林舜穀在《如果云知道》節目中，分享透過飲食和穴道保健，預防失智症找上門的2大祕訣。 中醫師林舜穀指出，預防