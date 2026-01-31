大掃除完6歲妹狂燒17天！檢查驚見「腦被啃出20個洞」 醫揭恐怖元凶

大陸河南省鄭州市一名6歲女童近日持續高燒長達17天。經送醫檢查後，醫師赫然發現其腦部遭真菌嚴重侵蝕。（圖／翻攝自河南電視台）

看似平常的返鄉大掃除，卻差點釀成悲劇。大陸河南省鄭州市一名6歲女童近日持續高燒長達17天。經送醫檢查後，醫師赫然發現其腦部遭真菌嚴重侵蝕，影像顯示出現20多個大小不一的空洞，情況相當罕見，隨時危及生命，忍不住驚呼「如果不是第一時間治療，腦袋就完全壞掉了！」

《紅星新聞》報導，醫師指出，女童感染的是「煙曲黴」，為一種常見於潮濕、黴變環境中的真菌。患者家屬回憶，孩子日前隨家人返回長時間無人居住的老家，在打掃過程中短時間大量吸入屋內粉塵。醫生表示，黴菌孢子經呼吸道進入體內後，進一步侵入血液並攻擊腦組織，若未及時治療，恐造成不可逆的腦部損傷。

從影像畫面可見，女童腦部宛如被侵蝕啃食般，佈滿20多個「窟窿」。醫師形容，此類因煙曲黴導致的腦組織破壞相當少見，所幸經緊急治療後病情逐步控制。

醫學資料顯示，煙曲黴廣泛存在於自然環境中，特別容易滋生於長期潮濕、通風不良且富含有機物的老舊房屋。牆角、天花板、家具背後、床墊下及地毯深處，都是黴菌可能藏身的死角。清掃時揚起的粉塵中，往往含有大量直徑僅2至10微米的黴菌孢子，極易被人體吸入，對免疫系統尚未成熟的兒童及免疫力較低者風險更高。

醫師提醒，清理長期無人居住的房屋時，應避免讓孩童參與，並做好防護措施，包括佩戴N95等級口罩、手套及長袖衣物，先充分通風再以濕式清潔方式打掃，必要時使用專業除黴處理，以降低健康風險。

