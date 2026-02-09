大掃除必看！不要的鍋具是怎麼丟 小心丟錯挨罰6千

新北環保局指出，不沾鍋、鋼鍋等可為回收垃圾，陶瓷鍋及破損餐具則屬一般垃圾。（示意圖／翻攝自pexels）





新春大掃除即將展開，許多人在整理家中廢棄物品時，對於不常丟棄的回收物該如何處理感到困惑。例如不沾鍋、鍋鏟等廚具，使用一段時間後就需更換，這類物品屬於資源回收。新北市環保局提醒民眾務必做好垃圾分類，否則依《廢棄物清理法》，未按規定分類回收者，可處新台幣1200元至6000元罰鍰。

不沾鍋、鋼鍋、陶瓷鍋丟棄方式

新北市環保局指出，鍋具依材質可區分可回收、不可回收類。鐵製鍋具包括不沾鍋、不鏽鋼保鮮盒、不鏽鋼鍋、不鏽鋼濾網勺、卡式爐及生鐵鍋等均屬廢金屬，應於垃圾清運時交由資源回收車處理。鋁製鍋、鋁盆，以及銅鍋、銅線電線等也同樣需投入回收車回收。

陶瓷鍋具、磁磚、鏡子等均非玻璃製品，屬於不可回收物，可直接投入一般垃圾處理；若為破損的鍋碗瓢盆或杯具，應先以報紙包裹，並標示「易碎品」，交由清潔隊回收，以確保安全與正確分類。

鍋鏟、電器、電池丟棄方式

鍋鏟的回收也需依材質區分。像是不沾鍋專用的矽膠鍋鏟或複合材質鍋鏟，並非環保署列管的回收項目，屬於不可回收垃圾；若是全金屬製的鍋鏟等單一金屬餐具，則可於垃圾清運時交給資源回收車或清潔隊人員處理。

此外，丟棄電器時需特別留意回收方式。無論電池種類如何，都應單獨回收，以降低火災風險，像電鍋、吸塵器、吹風機、果汁機、微波爐等廢舊電子電器均屬回收項目。大型家具則建議透過經銷商進行逆向回收，小型電器則應先拆除電池，再分開交給回收人員處理。

