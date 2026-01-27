大掃除必看》舊棉被、枕頭怎麼丟？回收、一般垃圾？寢具垃圾分類10大常見疑問解惑





每到過年大掃除，很多人都會做一件事：把陪自己好幾年的棉被、枕頭、毛毯，終於狠下心來說再見。

只是，站在垃圾桶前的那一刻，常常又開始猶豫，這些看起來「都是布」的東西，到底能不能回收？要不要裝垃圾袋？會不會丟錯被罰錢？其實，寢具正是垃圾分類最容易出錯的一大類。丟錯不只增加清潔人員負擔，在部分情況下，還真的可能吃上罰單。

Q1：棉被、毛毯可以回收嗎？

不行。重點記住：棉被不是回收物，也不能丟舊衣回收箱。

棉被、毛毯雖然外觀看起來是布，但內層多半是聚酯纖維、棉花等填充物，屬於複合材質，不符合舊衣回收條件，在台灣多數縣市都被歸類為「一般垃圾」。

Q2：丟棉被一定要裝垃圾袋嗎？

不一定，要看你住在哪個縣市。

台北市： 原則上需裝專用垃圾袋交垃圾車；若體積過大、裝不下，通常會建議預約清運。



新北市： 會依「單一物件體積」判斷，超過25公升 → 可免用專用垃圾袋，直接交給垃圾車；小於25公升 → 需裝專用垃圾袋。



桃園市、台中、台南、高雄等多數縣市：只要打包好、能順利清運，多半可直接交給垃圾車；若數量多或體積太大，建議先詢問清潔隊。

如果不確定，最保險的方式，就是提前查詢所在地清潔隊規定。

Q3：枕頭、抱枕可以回收嗎？

也不行。不論是棉花枕、羽絨枕、記憶枕，或沙發抱枕，只要裡面有填充物，就不屬於回收物。

丟法和棉被一樣，依體積判斷，視所在地規定裝袋或直接交給垃圾車。

Q4：床單、被套、床包怎麼分？

這一題要分情況，要看「狀態」，而不是看材質。

乾淨、完整、還能使用： 可以交給舊衣回收



破損、起毛球嚴重、發霉或污漬洗不掉：視為一般垃圾

床單明明可以回收，為什麼有些舊衣回收箱卻寫「不收床單」？這其實也是很多人最近才遇到的新困惑。你可能會發現，路邊常見的綠色舊衣回收箱，上面卻貼著「不收床單」、「不收寢具」的告示。原因在於這類回收箱多半是私人設置，回收後的去化、清洗與分類成本，都需要自行吸收。相較於衣物，床單、被套體積大、整理成本高，有些業者因此選擇不收。也因此，實際投遞時，建議民眾先看一眼回收箱上的標示。

Q5：防水保潔墊可以回收嗎？

不行。防水保潔墊的底層通常是PVC或PU塗層，屬於複合材質，不可回收，即使表面是布料，也應丟一般垃圾。這一項是許多人在大掃除時最容易誤丟的品項之一。

Q6：涼蓆、電熱毯算寢具嗎？要怎麼丟？

這兩種要特別注意。

涼蓆（竹蓆、草蓆）： 若破損、無法再用，屬一般垃圾；尺寸太大，可能需視為大型廢棄物。



電熱毯：因含電線與發熱元件，不能直接當一般寢具丟棄，通常需依各縣市規定，作為廢電器或特殊垃圾處理，丟之前最好先查詢地方規定。

Q7：床墊可以直接丟垃圾車嗎？

不行。不論是彈簧床墊、乳膠床墊或記憶床墊，都屬於大型廢棄物，必須事先向清潔隊或透過1999 預約清運，不能直接丟進垃圾車。這也是過年期間最容易被退件、要求重處理的物品之一。

Q8：為什麼有些縣市會要求裁切或折疊？

這在部分縣市（例如台東）比較常見。

原因不是為了刁難民眾，而是考量清運設備尺寸、焚化爐進料限制、避免卡車或影響作業安全，因此，有些地方會要求將棉被、枕頭裁切或折疊到指定尺寸後再丟。

Q9：如果寢具真的丟錯，會被罰錢嗎？

有可能。

依《廢棄物清理法》，若被認定為垃圾分類錯誤或回收物處理不當，可處1,200元至6,000元罰鍰。實務上，多數會先以提醒、勸導為主，但若情節明確，仍可能依法開罰。與其事後擔心，不如在丟之前多確認一步。

Q10：過年整理寢具，最簡單的判斷原則是什麼？

可以記住這四個關鍵：

有填充物的，多半不是回收物

棉被、枕頭看體積，不看重量

布類是否回收，關鍵在「能不能再用」

床墊一定要預約清運

棉被不能回收，但不一定只能丟掉

很多人在整理寢具時，會有一個掙扎：「這條棉被其實還不算太舊，只是自己不用了，真的只能當垃圾嗎？」事實上，雖然棉被在制度上屬於「不可回收物」，但在特定情況下，仍有機會成為另一種資源。

每到冬天，不少流浪動物之家、動保團體，常會公開徵求乾淨的舊棉被或毛毯，作為犬貓保暖使用。不過，這類捐贈通常也有條件限制，如需清洗乾淨、不含羽絨（避免破裂飛散）、沒有明顯破洞、嚴重脫線。

若棉被狀況還不錯，建議在丟棄前，可以先上網搜尋「流浪動物之家＋棉被徵求」等關鍵字，確認是否有單位正在募集。這樣一來，不只能減少垃圾量，也讓原本要被丟掉的物品，發揮最後一點價值。

過年大掃除，重點不只是「清空」，而是「想清楚再丟」。有些寢具該丟就丟，有些其實還能轉個彎，找到更適合的去處。

