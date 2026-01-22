大掃除必看！「金屬握柄」拖把才可回收 丟錯恐噴6000元

農曆年節將近，不少民眾開始大掃除，但清潔工具該怎麼丟棄常讓人困惑。新北市環保局提醒，不要的拖把並非全部都可回收，僅金屬握柄符合回收規定，其餘部分若分類錯誤，恐面臨1200元至6000元罰款。

不要的拖把並非全部都可回收，僅金屬握柄符合回收規定。（示意圖／Pexels）

新北市環保局日前透過臉書粉專「新北i環保」發文說明，市面上的拖把材質多樣，包括金屬拖把、 竹柄拖把、木柄拖把以及塑膠拖把等，但其中只有「金屬握柄」的拖把可回收，其餘材質皆不可回收，屬於一般垃圾，應交給循線垃圾車清運。

環保局也特別提醒，拖把頭為一般垃圾，回收前記得「拖把頭要拆下來」，若未依規定拆解與分類，將依《廢棄物清理法》規定處新台幣1200元至6000元罰鍰。

另外，「回收大百科」也曾指出，再神的拖把都有壞掉的一天，常見的聚酯纖維拖把布面無法回收，只能當一般垃圾處理；木柄與塑膠拖把同樣需拆卸後，交由清潔隊回收或清運，但如果拖把桿是金屬的話可以交由回收處理。

