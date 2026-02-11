大掃除抽油煙機好難清！家事達人教「懶人清潔4步驟」 不沾手不費力

抽油煙機滿是油垢，是不少媽媽大掃除時的惡夢。（圖／AI示意圖）

農曆春節將至，不少家庭開始展開年終大掃除，其中廚房清潔向來是讓人最頭痛的區域，而抽油煙機更被視為「大魔王」等級。面對濾網與集油杯卡滿陳年油垢，許多人光想到要刷洗就感到崩潰。對此，家事達人陳映如分享一招「不沾手清潔秘訣」，只要簡單4個步驟，就能讓油污自動軟化分解，若家中有洗碗機，甚至可以免刷洗完成清潔。

陳映如指出，每到大掃除時節，抽油煙機配件上的黏膩油垢總讓人避之唯恐不及。其實清潔濾網與集油杯，不一定要大力刷洗，只要善用浸泡方式，就能省時又省力，而且冬天氣溫較低，利用溫水浸泡效果更佳。

她提出4步驟懶人清潔法。第一步，準備較厚的塑膠袋，套在小水盆或其他容器上，將濾網與集油杯等配件全部放入。第二步，倒入溫水，水溫約與洗澡水相近，水量淹過零件即可。第三步，加入少量家中現有的廚房清潔劑，浸泡約30分鐘。第四步，待時間一到，即可發現油垢已被軟化甚至分解，只需輕輕刷洗即可乾淨如新。

若家中有洗碗機，陳映如表示，可以在浸泡後先簡單沖水，再放入洗碗機清洗，幾乎不用費力刷除，油垢便能去除。她也解釋，之所以建議套上一層塑膠袋，是為了避免清洗完配件後，還要再花時間刷洗被油污污染的水盆，等於多一道清潔程序，反而增加負擔。

