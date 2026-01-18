大掃除拆洗紗窗超累？家事達人教2步 輕鬆又乾淨

家事達人示範如何輕鬆清潔紗窗。（示意圖／Pexels）





大掃除的時候，紗窗清潔常會是人們的難題，紗窗軌道經常累積大量灰塵，但拆下清潔又很麻煩，住在高樓層的民眾也會擔心拆洗紗窗過程要是失手發生意外。家事達人發文教民眾2個方式輕鬆清潔紗窗。

粉專「無糖太太 小舞」昨（17）日晚間發文提到清潔紗窗的問題，小舞笑稱「如果是我媽的話，拆下來用水沖、刷子刷，弄到褲管都濕掉」，她表示自己用兩個步驟就能輕鬆完成紗窗清潔。

小舞分享，用普通的除塵紙和紗窗用濕紙巾，就能簡單完成紗窗清潔的方式，先用除塵紙把紗窗由上到下擦拭一次，之後用紗窗用濕紙巾同樣從上到下擦拭一次就輕鬆完成。她也提到很多事情能簡單完成，就不需要大費周章拆卸、噴水清洗、弄得全身濕。

小舞也提醒，如果擔心清潔過程灰塵太多的話，可以戴上口罩跟手套進行，如果家裡的紗窗很久很久沒有清理，灰塵實在太多的話，只要用她的方法，用同樣的步驟重複做兩次就好。

