大掃除擦窗戶有夠累！達人曝簡單4步驟：輕鬆很多

距離農曆春節僅剩大約半個月的時間，許多民眾趁著天氣好已經開始大掃除，但家中窗戶可能是最麻煩的一環。對此，家事達人陳映如分享輕鬆清潔窗戶4步驟，減少民眾擦窗戶的勞累。

陳映如在臉書粉專「Sona Queen的生活筆記本」發文表示，年終掃除最怕擦窗戶，但其實只要順序對、工具用對，真的輕鬆很多。她提供了清潔窗戶4步驟，首先用除塵撢，把灰塵清乾淨，接下來噴玻璃清潔劑，但她特別提醒，記得不要噴太多，不然只會更難擦。

她接著指出，噴完清潔劑後，就可以用擰乾的濕布，均勻擦拭玻璃，最後用玻璃刮刀由上往下，一次刮乾淨就完工了。陳映如表示，「照這個步驟做，擦窗戶其實沒那麼可怕」。

至於清理紗窗，她表示，可以先用除塵工具把灰塵撢一撢。這個很重要，切記！一定要先除塵再弄濕清洗。可以用除塵撢，也可以用吸塵器。接著在水桶裡加水和洗碗精，攪一攪至起泡，再搭配刷子即可，刷子可以用洗衣刷或者任何不要太硬的刷子，最後用水沖一沖，沖乾淨、晾乾就大功告成了。

另外，無毒教母譚敦慈也在節目《健康2.0》分享玻璃乾淨持久的秘訣，首先用乾布擦窗戶，建議最好使用有靜電作用的除塵紙，避免灰塵飛揚，傷害到身體，接著準備一桶水，裡面加一點潤絲精拌勻，然後用抹布沾，並把水擰乾，開始擦窗戶。最後使用刮刀或報紙清理乾淨，這樣就可以了。

