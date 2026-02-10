大掃除暗藏傷機 醫師教你四大原則不受傷 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者郭政隆／嘉義市報導】農曆春節將近，也是除舊迎新大掃除的時節，許多民眾趁著年前進行居家大掃除，希望迎接嶄新的一年，然而，復健科門診卻常在年前、年後出現一波「大掃除後遺症」，包括下背痛、肩頸痠痛、四肢關節疼痛，甚至急性拉傷或關節發炎，衛生福利部嘉義醫院復健科羅嘉元醫師特別教您不受傷四大原則。

大掃除暗藏傷機 醫師教你四大原則不受傷 - https://www.watchmedia01.com

羅嘉元醫師指出，大掃除看似日常家務，實際上卻屬於高強度、長時間且重複性的身體活動，若姿勢不良或一次勞動過度，很容易造成肌肉骨骼傷害，尤其是平時運動量不足、已有退化性關節炎或舊傷的族群，更要特別小心；臨床上最常見的狀況包括：彎腰搬重物導致下背拉傷；長時間擦拭高處引發肩頸或肩關節疼痛；反覆擰抹布、刷洗動作造成手腕與手肘不適；部分民眾因長時間蹲跪整理低處及地板清潔，也會出現膝關節疼痛加劇的情形。

廣告 廣告

為了安心過好年，羅嘉元醫師建議民眾在大掃除時可以參考以下四大原則：一、掃除前先暖身：過年期間天氣較冷，掃除前可先簡單活動肩頸、腰部與四肢關節，有助於降低拉傷風險；二、分段分次清潔避免一次做太久：清潔過程中應避免長時間維持同一姿勢，建議每 30 至 40 分鐘就需休息；三、正確搬運姿勢、必要時工具輔助：搬重物時應蹲下用腿出力、物品靠近身體，避免站著彎腰將物品抬起，以免腰部負擔過大導致腰背部肌肉拉傷，擦拭高處或窗戶可使用長柄工具，減少肩頸負擔；四、有舊傷或不適需請他人協助：若本身已有腰痠背痛、膝關節退化或肩關節問題，應量力而為，必要時請家人協助，全家人共同完成掃除任務也能增進家人間的感情。

大掃除暗藏傷機 醫師教你四大原則不受傷 - https://www.watchmedia01.com

羅嘉元醫師提醒強調，過年是團圓與休息的時刻，不該因為大掃除而讓身體受傷，只要掌握正確觀念與適度休息，就能安心完成大掃除，健康迎接新的一年，若在大掃除後出現明顯疼痛、活動受限、麻木或無力情形，切勿忍耐或自行服藥，應儘早就醫評估，避免變成長期慢性疼痛。