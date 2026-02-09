大掃除最佳時機點曝光！「家中4物」果斷丟了 他：準備2物轉運旺一整年

記者林昱孜／綜合報導

隨著農曆新年腳步接近，傳統習俗中的「送神」與「大掃除」成為家家戶戶的重頭戲。民俗專家廖大乙表示，農曆12月24日是傳統的送神日，而送神後的「大掃除」不僅是環境清潔，更象徵心理與運勢上的除舊布新，提醒「4舊物」必丟，還提供轉運小秘訣，照做旺整年，

廖大乙提醒大掃除象徵心理與運勢上的除舊布新，提醒「4舊物」必丟。（圖／廖大乙提供）

廖大乙表示，送神儀式最早可從農曆12月23日晚上11點（子時）開始，結束後便進入了適合大掃除的時段，一直持續到除夕夜晚上7點為止。他強調，除夕晚上7點後需停止清掃，準備全家團聚享用年夜飯，象徵圓滿收尾。

廣告 廣告

大掃除過程中，廖大乙建議應果斷捨棄家中「看不順眼」的東西，例如枯萎的植物、老舊損壞的物品、破損的玩偶、不穿的舊衣。此外，廖大乙分享了獨門「鹽米除穢法」，大掃除完成後，準備一碗鹽巴與白米，將兩者混合後，由住家內部往大門口方向撒去，象徵著將家中的晦氣、負能量通通掃地出門，藉此迎接嶄新的一年。



三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

以上言論及圖片僅供參考，不代表本網立場。

更多三立新聞網報導

照顧失智癱母6年⋯他向弟討208萬元失敗！老婆「1句話」淪豬隊友

男大生傳「早安小姐＋狐獴交配照」：這妳！女同學怒報警提告 下場慘了

台南癡情夫幫忙打掃娘家⋯他見「垃圾桶2物」心碎！妻：都是小王用過的

安平媽祖感應救人！信徒噎昏突然倒地 「暖醫跪地CPR」來頭不小身份曝

