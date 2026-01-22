大掃除注意！拖把「這部位」沒拆就丟秒噴6千 環保局曝正確做法

生活中心／張尚辰報導

新北市環保局表示，拖把頭為一般垃圾，需拆卸後丟棄。（示意圖／資料照）

農曆新年將至，許多人都會趁著年前替家中除舊布新，而垃圾的正確分類也是相當重要的觀念。至於使用過的拖把該如何分類呢？新北市環保局說明，拖把僅有金屬握柄可以回收，拖把頭則屬於一般垃圾，須先拆除後再進行分類；若未依規定處理，將依《廢棄物清理法》處新台幣1200元至6000元罰鍰。

新北市環保局於20日在臉書粉專「新北i環保」發文指出，拖把可分為金屬握柄、竹柄、木柄及塑膠拖把等類型，除金屬握柄可回收外，其餘皆屬一般垃圾，應交由循線垃圾車清運。

此外，新北市環保局也提醒，拖把頭同樣屬於一般垃圾，丟棄前務必先將拖把頭拆卸下來，否則將依《廢棄物清理法》規定，處新台幣1200元至6000元罰鍰。

「回收大百科」網站也指出，聚酯纖維材質的布面無法回收，只能丟入一般垃圾桶；而木柄及塑膠拖把雖不可回收，也須拆卸後再交由清潔人員處理。

